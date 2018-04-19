В Оренбуржье прошедший день, 18 апреля, выдался информационно насыщенным. Все ведущие СМИ региона осветили заседание заксобрания области, где было рассмотрено более 45 вопросов. В центре внимания также оказались резонансные уголовные дела и решение о закрытие очередного торгового центра.

Флаг оренбургской области

Отчёты омбудсменов

19 апреля уполномоченные по правам ребенка и правам человека предоставили депутатскому корпусу законодательного собрания свои отчёты. Омбудсмен по правам человека Анатолий Чадов сразу начал отвечать на вопросы фракций. Его доклад опубликован на официальном сайте регионального парламента. «Единую Россию» интересовала ситуация, связанная с реализацией программы по переселению из аварийного жилья. Чадов отметил наличие перегибов на местах и подчеркнул, что диалог с переселенцами ведётся с позиции силы. После доклада депутаты обратили особе внимание на то, что в домах престарелых плохие условия. Добавим, что официального вопроса по этому поводу к Чадову от фракций не ранее не поступало, хотя проблеме в докладе отведено много места.

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Омбудсмен по правам ребенка Ольга Ковыльская отметила на фоне снижения числа детей-сирот, положительной динамики в решении вопроса по доступности дошкольного образования, сокращения числа подростковых суицидов появление новых вызовов безопасному детству и задач, которые необходимо решать. Она отметила, что на 10% увеличилось количество конфликтов в школах и детских садах. И призвала усилить психологическую службу в таких учреждениях. Фракцию «Единая Россия» интересовал вопрос отобрания детей из семей. Омбудсмен констатировала, что в 2017 году число отобранных детей снизилось на 29,7%. Фактов неправомерного отобрания из семей не выявлено. Она подчеркнула, что контролирующие и надзорные органы принимали все меры по сохранения кровной семьи для детей. Отобрание детей — это крайняя вынужденная мера.

Цитата из кф Четыреста ударов. Реж Франсуа Трюффо. 1959. Франция Трудный ребёнок

Вопросы «Единой России» и «Справедливой России» оказались схожи по сути, и ответ на них Ковыльская объединила в один блок. Депутатов интересовал уровень конфликтности в школах, попытки суицида и пути решения этих проблем. Омбудсмен отметила рост на 10% обращений, связанных с реализацией права на получение образования. Не сокращается число жалоб, связанных с конфликтными ситуациями в школах и детских садах, нарушением педагогической этики, психологическим давлением учителей на учеников. По каждому такому обращению проводится проверка и принимаются меры.

Анализируя результаты проверки, аппарат уполномоченного по правам ребенка пришел к выводу, что роль служб школьной медиации крайне неэффективна, и складывается впечатление, что эти службы существуют только на бумаге. Под прицелом оказался и низкий уровень работы школьных психологов и социальных педагогов. В ряде школе их вовсе нет. Также Ковыльская подчеркнула, что суицид подростков не всегда является попыткой решить школьную конфликтную проблему. Омбудсмен призвала усилить психологическую службу в образовательных учреждениях.

Примечательно, что омбудсмен не только назвала проблемы, но и дала рекомендации и предложения по выходу из проблемных ситуаций. Что вызвало положительный отклик у депутатов.

Закон о тишине

18 апреля депутаты во втором чтении приняли так называемый закон о тишине. По словам заместителя председателя областного парламента Александра Трубникова, «самый, пожалуй, мирный закон вызвал самые бурные за последние полгода обсуждения в оренбургском сообществе».

«Обсуждались поправки и в Совете женщин, консультативном совете при Законодательном собрании, Общественной палате. Не все поправки, с которыми вышли губернатор и областной прокурор, были приняты в полном объеме по ряду причин. В итоге в законе из самых значительных появилась норма, устанавливающая так называемый «тихий час» — с 13 до 15 часов ежедневно», — сказал он.

Тишина (Не болтай! Советский плакат)

В течение двух обеденных часов запрещены все шумные работы, громкая музыка. Обеспечение исполнения закона лежит в первую очередь на полицейских и участковых. Стоит отметить, что Оренбуржье не является пионером в принятии закона о тишине. Около 20 регионов России ввели нормы и правила по соблюдению тишины.

«Несколько слов о том, что не приняли и тоже очень бурно обсуждали. Это поправка в отношении владельцев животных. О том, что непринятие мер владельцами животных, которые допускают шум, влечет административное наказание. Было проведено множество консультаций. В силу того, что там была некоторая размытость в определении, решили вернуться к этой теме в последующем», — признался Трубников.

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Компенсацию отклонили

Ещё одним вопросом, который был в депутатской повестке, но оказался не одобренным, стал вопрос о ежемесячном пособии в размере 5000 рублей на ребенка, не посещающего детский сад. Инициатором выступила фракция ЛДПР. Законопроект подержали парламентарии КПРФ, «Справедливой России». Однако категорически против высказался министр образования области Вячеслав Лабузов.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Татьяна Казармщикова отметила, что получателями пособия станут семьи, дети которых не могут посещать детский сад в силу отсутствия свободных мест. Если государство не может обеспечить всех дошкольников местами в детсадах, то, значит, оно должно платить компенсацию родителям, которые вынуждены сидеть дома.

Лабузов призвал депутатов подумать в первую очередь о самом ребенке, а не о родителе. Реалии диктуют свои требования, согласно которым ребенок должен пойти в школу подготовленным. Полноценную подготовку он может получить только в дошкольном образовательном учреждении. Регион решает проблему с дефицитом мест в детских садах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В итоге законопроект большинством голосов парламентарии отклонили.

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Закрытие базара

В Оренбурге прокуратура обнародовала результаты проверок, которые выполняются по поручению Генпрокуратуры после кемеровского пожара. Проверено 78 объектов с массовым пребыванием людей, на очереди еще 100. Выявлено более 1 тыс. нарушений. Среди типичных в ГУ МЧС по Оренбургской области назвали отсутствие автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигнала (при возникновении пожара) на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Не обеспечена работоспособность автоматических установок водяного пожаротушения.

19 апреля в мэрии заявили о закрытии «Мебельного базара». Ранее наряду с ТЦ «Три кита» мебельный рынок характеризовали как злостного нарушителя противопожарных правил. Стоит отметить, что «Три кита» закрыли 14 апреля. Деятельность объектов приостановлена до устранения недостатков.

Замок

Городские чиновники заявили, что предприниматели не должны пострадать из-за закрытия торговых комплексов, где велся бизнес. Так, на мебельном рынке с большинством бизнесменов достигнута договоренность о переезде в другой специализированный торговый центр.

В соцсетях активно обсуждается закрытие объектов. Мнения разные. Кто-то считает, что закрывать в одночасье большой объект, где люди ведут свой малый бизнес, недопустимо. Другие в ответ напоминают, что одночасья не было. О том, что эти два торговых центрах под угрозой закрытия, предупреждали еще в марте.

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Открытая дверь

В Оренбурге в центре внимания оказалась работа общественного транспорта. Из маршрутного автобуса на проезжую часть выпала женщина и получила разрыв печени и внутренних органов. По факту травмирования горожанки организована доследственная проверка.

По словам руководителя Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максима Фазуллина, свидетели утверждали, что пассажирка намеревалась войти в автобус через заднюю дверь. Водитель отъезжал от отсановки с открытой дверью. За это нарушение он понесёт наказание. В других обстоятельствах разбирается следствие.

В Гортрансе сообщили, что за рулём маршрутки в момент ДТП находился опытный водитель, у которого 20-летний водительский стаж. Мужчина пребывает в шоковом состоянии. До этого подобных происшествий с ним не случалось.

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Материнская жестокость

Действия 21-летней жительницы Оренбурга вызвали волну негодования и большой резонанс. Она, по данным следствия, бросила семимесячного сына головой об пол, после чего ушла заниматься домашними делами. Причиной для таких действия стало раздражение от того, что малыш плакал. На состояние внука обратила внимание бабушка. Она и настояла на госпитализации. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

Детское насилие

Родственники мальчика сообщили, что, возможно, травмы ребенку причинила его родная мать. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего».

Стоит отметить, что тема жестокого обращения с детьми названа в числе проблем в докладе уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области Ольги Ковыльской. По данным минобра региона, в 2017 году выявлено 109 детей, которые подверглись жестокому обращению со стороны законных представителей. За год проведено 49 экспертиз для определения тяжести причиненного детям вреда. Омбудсмен констатировала рост (на 2%) числа решений о лишении родительских прав. Вместе с тем она подчеркнула, что необходимо делать все, чтобы сохранить для ребенка кровную семью. Отобрание ребенка — это крайний и вынужденный шаг ради спасения ребенка.