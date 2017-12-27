Импорт

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор авторынка Украины

По итогам января — сентября нынешнего года (более актуальной статистики на сегодня нет) автодилеры отчитались о ввозе на Украину 110 тыс. автомобилей, что на 92% превышает результат прошлого года.

«Из этой суммы почти $1,2 млрд было потрачено на новые автомобили, которых было завезено 60,5 тыс. шт., а $346 млн — на 49,1 тыс. авто с пробегом», — уточнили в Ассоциации «Укравтопром».

С 2018 года автомобили, импортируемые из стран ЕС, станут стоить чуточку дешевле — это эффект соглашения о зоне свободной торговли. Ставка ввозной пошлины для новых автомобилей, в зависимости от рабочего объёма двигателя, будет составлять от 5 до 7,3%, тогда как обычно в отношении новых автомобилей применялась ставка 10%. Напомним, что соглашение о ЗСТ предусматривает постепенное сокращение ввозной пошлины на автомобили вплоть до 0%. Однако случится это ещё через несколько лет.

Не только электромобили на Украине готовятся освободить от налогов. В парламент внесён законопроект, в котором предлагается применять нулевую ставку налога и акциза и пошлины в отношении автомобилей, возраст которых превышает 40 лет. Либо же автомобилей, серийный выпуск которых был прекращён более 25 лет назад.

Старый «Запорожец» без колес

Продажи

В январе — ноябре на Украине зарегистрировано 73,1 тыс. новых легковых автомобилей (+26% к аппг). Лидерами рынка за 11 месяцев стали Toyota (8699 шт., +27%), Renault (7543 шт., +33%), Volkswagen (5706 шт., +28%,), Skoda (5018 шт., +42%), KIA (4853 шт., +39%).

Самой популярной моделью среди всех брендов на рынке Украины остаётся KIA Sportage с результатом 3358 шт. (4,6% рынка).

Доля автомобилей с пробегом достигла уже 45%: 6225 из 13,9 тыс. шт., проданных в ноябре, и 50,31 тыс. с начала года. При этом в сравнении с ноябрём прошлого года доля рынка б/у авто выросла на 83%. В этом сегменте в лидерах Volkswagen и Renault (по 1058 шт., +56% и +58%), Skoda (742 шт., +98%), Opel (474 шт., +37%). Позиция Opel весьма показательна: практически все автомобили, проданные в ноябре этого года на украинском рынке, — б/у (97%).

Kia Sportage

На рынке б/у автомобилей новый тренд. Владельцы начали выставлять цену в биткоинах. Такие примеры уже можно увидеть на торговых площадках в интернете.

Важная новость ноября: рост рынка первичных продаж коммерческих автомобилей остановился. В прошлом месяце было продано 1029 новых автомобилей (1031 шт. в ноябре 2016 года). До этого рынок непрерывно рос больше года. Даже лидеры рынка демонстрируют в ноябре либо весьма скромные показатели, либо снижение продаж. Исключение — МАЗ: 83 автомобиля, рост в 2,3 раза. Это объясняется тем, что из-за введения в 2016 году норм Евро-5 белорусский производитель во многом потерял 2016 год на рынке Украины.

Рост рынка легковых автомобилей в ноябре также остановился — 7677 шт. (-1% к аппг). Учитывая, что рынок б/у автомобилей продолжает расти, получается, что этот сегмент «убивает» уже не только относительно недорогие новые автомобили, но и средний класс.

53,5% рынка новых легковых автомобилей, согласно данным Ассоциации автопроизводителей Украины, приходится на автомобили с бензиновыми двигателями. При этом доля бензиновых автомобилей постепенно сокращается, год назад их было на 0,5% больше.

Падение доли автомобилей с газобалонным оборудованием с 7,1% до 5% не должно обманывать, ведь речь идёт о рынке новых автомобилей. Тогда как далеко не каждый автопроизводитель предлагает в своей линейке такую продукцию и основная часть автовладельцев устанавливает ГБО уже на автосервисах.

Анализ рынка первичных продаж в зависимости от типа двигателя позволяет понять предпочтения украинских автовладельцев. Скажем, весомая составляющая популярности KIA Sportage — модификация с дизельным двигателем: примерно 3 из 4 покупателей предпочитают именно её.

Доля автомобилей с электрической силовой установкой на рынке первичных продаж в этом году сократилась с 0,9% (2016) до 0,5%. Это объясняется большой популярностью б/у автомобилей из США.

Производство

В январе — ноябре на предприятиях Украины произвели 7654 автотранспортных средства (+67% к аппг). Из них 6544 шт. — легковые автомобили (+72,2% к аппг).

В ноябре автопроизводители выпустили 895 легковых авто. Большую часть, как обычно, собрали на предприятии «Еврокар» в Закарпатье (735 шт). Остальные 160 шт. собрали на АвтоЗАЗе. При этом «Еврокар» нарастил производство по отношению к прошлому месяцу на 11,5%, а АвтоЗАЗ, наоборот, сократил на 9,1%. Общее количество легковых авто, выпущенных обоими заводами, — 5559 и 985 шт.

Украина автопром

Зато АвтоЗАЗ практически монополизировал нишу производства коммерческих автомобилей. Из 423, выпущенных в январе — ноябре предприятиями Украины (-22,7 к аппг), 419 — произведены именно здесь.

Напомним что КрАЗ с лета прошлого года не сообщает прессе об объёмах своего производства, «сделав» АвтоЗАЗ монополистом.

За 11 месяцев 2017 года на Украине выпущено 687 автобусов (+187,4% к аппг). Большую часть из них произвели на заводе «Черкасский автобус» (324 шт, +89,5%). Остальное между собой распределили «Черниговский автозавод» (158 шт, +5166%), корпорация «Богдан» (87 шт, +171,9%), Часовоярский автобусный завод (82 шт, +165,4%), АвтоЗАЗ (36 шт, +1700%).

Польша намерена судиться с Запорожским автомобильным заводом. Сумма претензий — 70 млн долл., причина — невыполнение инвестиционных обязательств. В 2005 году владельцы АвтоЗАЗа приобрели пакет акций FSO (автомобилестроительный завод) за 100 злотых под обязательство сохранить рабочие места и производство. Однако последние шесть лет предприятие не выпускало продукции. Украинские собственники настаивают, что все требования, указанные в соглашении на момент продажи, были ими выполнены, и даже имеют подтверждающее это заключение независимого аудита.

Что же касается производства на FSO, то украинская сторона кивает на Евросоюз и его квоты. Для FSO они были установлены на уровне 150 тыс. автомобилей в год:

«Если учесть, что производственные мощности завода составляют 320 тыс. ед., а минимальное экономически целесообразное производство должно быть не менее 220 тыс. автомобилей, развитие производства потеряло экономический смысл».

Также в пресс-службе предприятия заявили, что окончательно прекращают производство легендарных «народных» автомобилей Lanos, выпускавшихся в Запорожье по лицензии Daewoo с 1998 года.

«Причиной этого решения стала экономическая ситуация в стране и снижение спроса на авто. Также повлияла проблема ввоза дешевых подержанных авто в обход растаможки», — говорится в комментарии.

Стоит отметить, что экономическая ситуация не мешала украинцам на протяжении всего года приобретать автомобили даже более активными темпами, чем год назад. Поэтому основная причина — т.н. «евробляхи» (ввезенные из Европы автомобили), конкуренции с которыми Lanos не выдерживает ни по стоимости, ни по качеству.

Корпорация Hyundai заявила о сворачивании инвестиций на Украине. Причиной такого решения стала довольно неприятная история: компанию банально «кинули на деньги», причём участниками афёры были даже высокопоставленные чиновники.

Как сообщается, Hyundai поставляла полимеры украинской компании «Рона». В итоге корейская компания потеряла 6,6 млн долл. и 1,2 млн евро, поскольку, понадеявшись на добросовестность партнёра, отпускала товары в кредит.

«Справедливое расследование является очень важным фактором для возвращения Hyundai инвестиций в Украине», — заявил на пресс-конференции глава юридического департамента Йо Енг-Чан.

Компании Sumitomo и Fujikura (Япония) в конце ноября заявили о планах создания производства автокомпонентов на территории Винницкой области. Как известно, Fujikura уже имеет производство во Львовской области, а вот Sumitomo ещё пока не заходила на украинский рынок. Компания специализируется на выпуске электрооборудования и автокресел для Toyota, Honda, Mitsubishi, Mercedes-Benz.

Isuzu и вовсе заявила о планах сборки своих пикапов на Украине. В качестве базового предприятия рассматривается «Черкасский автобус», однако окончательное решение японской компанией пока не принято.

Электромобили

Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну всё-таки удалось провести через парламент свою инициативу по отмене НДС и акциза на импорт электромобилей. Правда, документ принят не в той редакции, в какой его подавало мининфраструктуры. В уже проголосованный документ (!) внесли поправку, которая сократила льготный период импорта электромобилей с пяти лет до одного года. По слухам, курсирующим в Верховной раде, такое вопиющее вмешательство в законотворчество — результат усилий автомобильного лобби и даже лично президента Украины Петра Порошенко.

В любом случае в будущем году на Украине ожидается бум продаж электромобилей:

«Спрос на новые автомобили вырастет, потому что цена на электромобиль и машину на бензине выравняется. И водитель выберет электрокар, потому что его не нужно заправлять дорогим бензином. Раньше электромобиль окупал себя за два-три года, теперь его преимущество будет проявляться сразу», — прогнозирует в комментарии изданию «Сегодня» сооснователь Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.

Так, в компании Electrocars уверены, что рынок вырастет за год в 2−3 раза — электрокары дойдут до областных и даже до райцентров.

Правда, все эти благие ожидания опровергают люди, хорошо знающие автомобильный рынок.

«Львиная доля б/у электромобилей импортировалась серыми торговцами по серым схемам. То есть они и раньше практически не платили НДС. У таких «дилеров» ничего не поменяется, ни по себестоимости, ни по ценам», — утверждает директор по маркетингу Группы компаний «АИС» Сергей Боровик.

Сама «АИС» в конце ноября заявила об открытии салона по продаже б/у электромобилей Nissan Leaf и BMW i3.

Nissan LEAF

Кроме того, удешевление может оказаться незаметным из-за роста цен в бюджетном сегменте. А они, в свою очередь, практически гарантированно вырастут из-за увеличения спроса. Хотя покупатели более дорогих и новых электромобилей, конечно же, почувствуют эффект отмены налогов и акциза, просто их доля на рынке снижается. Ещё год назад только 42% электромобилей были не новыми. Сегодня же доля этого сегмента выросла до 86%.

В целом, как прикинули журналисты издания «Экономическая правда», покупатель подержанного Nissan Leaf (примерно 90% рынка электромобилей Украины) с января 2018 года сэкономит на покупке примерно 1000 долл. — стоимость этих автомобилей на аукционах в США в последнее время выросла из-за повышенного спроса европейских покупателей. А вот покупатель нового автомобиля сэкономит 17% его текущей розничной стоимости — т. е. более 4000 евро для автомобиля стоимостью 25 тыс. евро.

Пока же рынок электромобилей неплохо растёт и без специального закона. В январе — октябре на Украине продано 2225 электромобилей, что на 227% больше, чем за аппг. Общее количество регистраций перевалило за 4 тыс шт. «Помогает» этому динамика стоимости топлива и стабильные цены на электроэнергию.

Принятие закона, естественно, повлияло и на рынок обеспечивающей инфраструктуры.

«В планах нашей компании была поставка как минимум сотни зарядных станций. Естественно, учитывая новые обстоятельства, этот план будет пересмотрен — мы поставим больше зарядных станций. Я думаю, что в следующем году в нашей стране появится как минимум 200−250 станций быстрой зарядки, которые будут расположены не только в Киеве, но и по основным магистральным трассам нашей страны», — заявил директор по маркетингу и ПР в VLS Energy Андрей Волощенко для «Телеканала 24».

Количество заправок для электромобилей также растёт. По последним данным, оно уже перевалило за 1 тыс. Однако т.н. суперчарджеры (зарядные устройства, способные за 20 минут зарядить до 80% ёмкости аккумулятора) на Украине почти не представлены. «Укрнафта» только-только планирует закупку 30 таких устройств, т. е. украинским водителям они станут доступны только в будущем году.

«Евробляхи»

Ввоз автомобилей из Европы без уплаты пошлин (либо с уплатой пошлины по льготной ставке) делает автомобиль доступнее. Однако обозреватели предупреждают, что у этого процесса есть свои издержки. В последнее время на Украине заговорили об автомобильной инфляции.

Её основные составляющие таковы:

— Дорогое и дорожающее топливо. Во-первых, из-за увеличения спроса (больше автомобилей => выше спрос). Во-вторых, из-за повышенного износа дорог. Последние не рассчитаны на такое количество автомобилей, а значит, быстрее приходят в негодность. Для строительства и ремонта дорог сегодня используется механизм топливного акциза. А значит — чем больше средств требуют украинские дороги, тем выше будет акциз и тем дороже топливо;

— Стоимость топлива, в свою очередь, тянет за собой рост цен на товары.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Заправочная станция

В Государственной фискальной службе представили своего рода статистику ввоза б/у автомобилей. Наибольшее количество автомобилей было пригнано из Польши (72,8 тыс. автомобилей на конец ноября). Также в топ-10 стран — поставщиков б/у автомобилей вошли Литва (43,6 тыс.), Болгария (10,8 тыс.), Чехия (8,8 тыс.), Венгрия и Словакия (по 7,2 тыс.), Молдавия (4,4 тыс.), Россия (2,7 тыс.), Белоруссия (2,5 тыс.), Румыния (2,2 тыс.) — всего не менее 162 тыс. автомобилей. Примерно 150 тыс. из них имеют европейские номера.

Из Белоруссии на Украину также едут «евробляхи»: тамошние дельцы завозят литовские автомобили, а затем перепродают их украинским покупателям. При этом формально регистрируют автомобили не на литовских, а на белорусских «владельцев».

Ранее мы сообщали о практике начисления украинскими судами миллионных штрафов отдельным владельцам «евроблях». Однако до сих пор непонятно, кто выйдет победителем из этой борьбы. Суды продолжают начислять штрафы, совсем недавно трех водителей из Бердянска обязали заплатить в сумме 1,62 млн грн. С другой стороны, ни один из этих штрафов пока не оплачен, водители оспаривают их. И уже есть первый успех: водитель из Одессы успешно оспорил штраф в размере 0,5 млн грн.

Литовская таможня уточнила распространённую в СМИ информацию о том, что якобы инициировала расследование в отношении массового ввоза автомобилей с литовской регистрацией на Украину. Согласно утверждению пресс-службы, журналисты несколько сгустили краски. Литовская сторона содействует и отвечает на запросы со стороны украинских коллег. Украинская сторона, в свою очередь, даже имеет доступ к литовской базе данных зарегистрированных автомобилей. Однако сама Литва не ведёт никакого специального расследования по этим автомобилям.

Преступники продолжают обогащаться за счёт владельцев автомобилей на европейских номерах. Схема заработка не нова — «продажа» владельцам авто их же номерных знаков. Однако в этом году впервые преступники начали работать прицельно, именно по «евробляхам». В остальном же схема ничем не отличается: номерной знак оставляется в закладке недалеко от автомобиля, а владелец получает подсказку после перечисления денег указанным злоумышленником способом.