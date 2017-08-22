



Иван Шилов ИА REGNUM Нострадамус

Личность легендарного французского врача Мишеля де Нотрдама, более известного нам как Нострадамус, до сих пор волнует умы. Нострадамус, живший в XVI веке, занимался составлением гороскопов и писал рифмованные четверостишья — катрены и секстины в декасиллабических стихах.

До нас дошло 1142 его катрена и 47 секстин, 250 катренов не являются пророческими, остальные предвещают важные события, которые ожидают мир вплоть до 2025 года. Конечно, не все так просто — зашифрованные послания еще нужно правильно истолковать. Катрены туманны по содержанию, в них очень мало конкретных дат, хронология не соблюдена, хотя в них встречаются датировки астрономического характера. Но даже если удается хотя бы приблизительно установить год, характер события все равно остается неясным до того, как оно свершится. Большинство современных ученых, изучавших пророчества Нострадамуса, считают, что в этих катренах «что-то есть». Верность предсказаний оценивается ими приблизительно в 70−85%.

Вот почему наше внимание привлекло интервью, которое в 1996 году французскому журналу Paris Match дал интерпретатор пророчеств Нострадамуса известный писатель Жан-Шарль де Фонбрюн. Первая его работа вышла в свет в 1981 году. В ней он объявил, что Югославия станет «ареной резни». Но это события минувших дней. А есть ли что-то, касающееся современности? Судите сами, не забывая, что интервью состоялось более 20 лет назад. Итак, по словам де Фонбрюна, с 1998 года по Нострадамусу начнется крупнейший конфликт. Россия и ислам поднимутся против Запада. Нострадамус говорит: «Со стороны Персии около миллиона». Затем сложится альянс между Китаем, исламскими странами и Россией против Запада. С атлантической цивилизацией будет покончено.

Предсказанные события о столкновении Запада с мусульманами ужасны. Некоторые катрены наводят на мысль, что конфликт начнется на Ближнем и Среднем Востоке. Нострадамус указывает на значительное территориальное распространение — от Палестины до Португалии. В исламском порту (Стамбуле) тиран будет предан смерти, хотя полностью свободу так и не удастся обрести в результате новой войны, вспыхнувшей из-за жажды мести и безудержной воинственности сторон. Во время войны море, окружающее Англию, окрасится мусульманской и французской кровью. Население островов в проливе между Францией и Великобританией погибнет, поскольку помощь из США придет слишком поздно.

Король Франции, а также Дании и Рима, получит прозвище «третьего кормчего Франции». Его будут почитать больше, нежели любого другого монарха. Он использует вооруженную силу, чтобы освободить Церковь в обстановке, когда Испания и Италия, по существу, признают свое поражение. Никогда еще таких ужасных потрясений не приходилось переживать ни Испании, ни Ватикану, ни Соединенным Штатам. Некая женщина — политический деятель — благодаря своей решительности, порой наводящей ужас, завоюет широкую популярность. Римляне будут приветствовать американцев. С Европой станет то, что стало с Римом и Грецией — ее господство закончится. В третий раз в ХХ веке Европа ввязывается в бурные события на Балканах и на Кавказе. Азербайджанцы, армяне, украинцы, грузины, чеченцы, сербы, хорваты, словенцы и боснийцы убивают друг друга, несмотря на усилия международного сообщества помешать этому.

Примерно 75 катренов Нострадамус посвятил Испании. В них говорится, что в страну придет могущественный король, который подчинит себе страны к югу от Испании (Марокко). Он совершит это, чтобы ослабить влияние исламского мира на суше и на море. Однако конфликт на этом не закончится. Из-за распрей между французами, из-за их беспечности путь исламистам будет открыт. Землю провинции Сен-сюр-Мер зальет кровь. В Марсель войдут военные корабли, и над ним закружат самолеты. Около миллиона человек погибнет. Город захватят полчища врагов. В нескольких катренах и секстинах говорится, что какой-то король из старшей ветви Бурбонов якобы появится в тот момент этой войны, когда христиане будут думать, что для них все уже потеряно. Он начнет отвоевывать захваченное. Из двух законов, христианского и исламского, последний утратит силу, хотя ислам и Франция по-прежнему останутся в состоянии противоборства.

К расшифровке французского исследователя добавим следующее. Некоторые авторы считают, что Нострадамус предсказывал вооруженный конфликт между Турцией и Ираном. Сначала это будет локальная война, преимущество в которой, в конечном счете, окажется на стороне Ирана. Это событие описано в альманахе 1565 году, где предсказатель говорил о «смертельной войне». Он обозначил ее участников как обладателей чалмы различных цветов — синего (а такие носят турки) и белого (это традиционно для иранцев). В дальнейшем эту войну турецкая сторона может попытаться использовать для своей экспансии в Европу. Путь своей армии, по убеждению Нострадамуса, турки попытаются проложить через Африку. И именно там они увязнут и вынуждены будут вернуться.

В международных отношениях будет усиливаться небрежение к букве закона. Плюс в полосу серьезного кризиса вступят правительства некоторых стран, определяющих мировую политику. Ключевые нормы и постановления, на которых базируется современная политическая система мира, начнут игнорироваться в открытую. «Магистратуры осудят… бесполезные законы», — написал Нострадамус в 47-м катрене I центурии. Однако, как утверждает Нострадамус, все эти катаклизмы закончатся после 2025 года.

Напомним еще раз: его катрены не отличаются скрупулезной точностью и однозначностью. Их, в сущности, можно трактовать так и этак; однако, исследователи наследия, оставленного этим прорицателем, научились их классифицировать и трактовать с достаточно высокой степенью точности. Как видим, если верить предсказателю, поводов для оптимизма у человечества немного. Однако жизнь все равно продолжается. Будем помнить, что в нашей жизни «работает» одно важное правило: если мы будем верить в хорошее и делать со своей стороны всё возможное для его воплощения, то почти наверняка сумеем направить события по позитивному для себя сценарию.