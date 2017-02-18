Мистер NN был законопослушным гражданином. Пожалуй даже, что чересчур: он неотступно следовал писаным и неписаным правилам капиталистической системы и холодно карабкался по карьерной лестнице. В его действиях не было лишних эмоций — лишь чистый рациональный расчет. Система нашла ему идеальное место: мистер NN стал заниматься «подкруткой» ее винтиков — увольнением персонала, вписавшегося в капитализм куда хуже нашего героя. Жизнь шла как по рельсам и была необычайно легка.

Цитата из м/ф «Военная хроника маленькой девочки». реж. Ютака Уемура. 2017. Япония Таня Дегречафф

Мистер NN не удивился, когда очередная «жертва» толкнула его под подъезжающий поезд. Всё-таки именно такие необдуманные решения и характерны для людей, не вписавшихся в систему и не знавших облегчения, которое приносит простое следование её законам.

Однако прежде, чем существование нашего героя подошло бы к своему логическому завершению, в дело вмешался Бог — не слишком-то довольный выводами, которые мистер NN сделал из прошедшей жизни. Куда подевалась его вера? Почему он отказался от данных ему чувств и эмоций? Как умудрился наш герой разменять вложенную в него человечность и любовь к ближнему на тупое следование за «мейнстримом»? Представления NN о законах мироздания явно расходились с видением Бога.

Цитата из м/ф «Военная хроника маленькой девочки». реж. Ютака Уемура. 2017. Япония Судьба клерка

Наш герой был рационален до конца — и Творец совсем не вписывался в его картину мира. Тем более такой, неспособный обеспечить четкое выполнение закона в им же созданной системе. Разве мог капиталистический Господь допустить в своем творении столько абсурда? Нет, пожалуй, не Бог посетил мистера NN — а дьявол. Или, чтобы остаться в рамках «толерантности» и научной неопределенности, — лучше назвать его «Существо Х».

Да и вообще, — подумал мистер NN, — разве есть место Богу в такой хорошо работающей системе, как капитализм? Жизнь стала рутинной и комфортной, человек может просто плыть по течению — и получать удовольствие от процесса. Ему незачем обременять себя заботой о ближнем или любовью к Богу. Эти вещи нужны разве что людям, оказавшимся в бедственном положении, — да и то как средство самоуспокоения.

Как бы ни был несовершенен капиталистический Господь, но наказывать человека за гордыню — обязанность, отлынивать от которой он не может. Значит, возможность комфортабельно и без особых усилий вписаться в общественную систему — источник духовной лени? Что ж, это-то легко исправить.

Цитата из м/ф «Военная хроника маленькой девочки». реж. Ютака Уемура. 2017. Япония Отряд

Когда мистер NN открыл глаза, перед ним предстал мир, соединяющий в себе все худшее от Первой и Второй мировой войны. И, конечно, родился он не королем и не министром — а девочкой, подброшенной в голодающий приют. Однако наивно было бы полагать, что на этом божественный «урок» закончится…

***

Если что и выделяет японцев из всего потока мировой массовой культуры — так это их способность сочетать в одной ленте «фансервис» (потворство массовому вкусу), зрелищность, толику безумия и осмысленные, заставляющие задуматься посылы. Пропорции этих элементов каждый раз, безусловно, разные — и не всегда форма согласуется с содержанием, но почти все их анимационные продукты, выходящие за уровень «посредственности», заслуживают более серьезного рассмотрения, чем простое выставление оценок за картинку, звук и повороты сюжета. Тем не менее совсем обойти это стороной тоже нельзя.

С первого взгляда ясно, что «Сага» хотела выехать за счет нагромождения «фансервиса». Антураж Первой мировой, вариация на тему девочек-волшебниц (вместо авиации здесь — летающие «маги»), главная героиня — ходячая шутка на тему маленькой девочки, оказывающейся хитрой и злой (обладая сознанием взрослого карьериста). Подобные попытки «эпатажа» делаются каждый аниме-сезон (равно как и противоположные — выехать на проверенной формуле) — однако редко когда они подкрепляются должным качеством реализации.

Цитата из м/ф «Военная хроника маленькой девочки». реж. Ютака Уемура. 2017. Япония Фьорд

«Сага» же сделана именно что качественно, и главный показатель этого — внимание к деталям: главная героиня на совещании сидит на специальном детском стуле, авторы внимательно следят за изменением цвета глаз третьестепенных персонажей при переходе в «магический режим», сцена битвы за фьорд (из Второй мировой) воссоздана с фотографической точностью. Не обошлось и без развернутой дословной цитаты из «Цельнометаллической оболочки». Темы опенинга/эндинга (песен в начале и конце серий) — одни из лучших в сезоне: «Шовинистские джунгли» внезапно (но заслуженно) ставшей популярной в аниме-индустрии группы MYTH&ROID; «Los! Los! Los!» — в исполнении сэйю (актрисы), озвучивающей главную героиню. Претензии по технической части можно предъявить разве что к рисовке главных героев (интернет уже ответил на это рядом шуток про «приоритеты»), по сравнению с другими персонажами в том же сериале или мангой — контраст, напоминающей то ли Ef, то ли людей из Мастера Муши. Отчасти это обусловлено эффектом комичности, отчасти — просто частотой, с которой рисовать нужно именно их.

«Экшен» выглядит хорошо и не приедается, поскольку сюжет в сериале постоянно развивается, сцены и ситуации меняются, от диалогов и «философии» переходят к битвам — и обратно. Какой-то стандартной схемы, по которой развивается каждый эпизод — чем грешат обычно «фансервисные» сериалы, — в глаза не бросается. Персонажей в действо вводится много, и держатся они, за неимением времени на глубокое раскрытие предысторий и отношений, на ярких чертах характера, стереотипах или ассоциациях с известными историческими личностями (де Голлем и пр.). Впрочем, ощущение недосказанности остается только от подчиненных главной героини — им сопереживаешь значительно меньше, чем их противникам (убедительно выставляемым не злодеями, а «жертвами войны»). И то, если не смотреть идущий параллельно основному юмористический мини-сериал Youjo Shenki (sic!).

В общем, авторы сделали цельный, законченный продукт, сумев преподнести все «эпатажные» и не очень элементы в правильной пропорции и порядке. Маленькие девочки, «маги», японские служащие и «Существо Х» — все встало на свои места, выглядит логичным и не вызывает при просмотре того ощущения абсурда, которое создается при прочтении аннотации к «Саге».

Цитата из м/ф «Военная хроника маленькой девочки». реж. Ютака Уемура. 2017. Япония Успех

Интересно, что философский подтекст, ставящий под сомнение нормы капиталистической жизни, появился именно в аниме. Японцев считают нацией «работяг», но на деле за этим благозвучным определением скрывает чудовищная система эксплуатации: трудящиеся буквально умирают от переработок («кароси», внезапная смерть), за которые им даже не платят. Просто в ином случае люди, типа главного героя «Саги», могут уволить тебя из корпорации, к которой привязана вся твоя жизнь. Человек попадает в корпоративную систему еще со школы и идет (или его тащат?) по намеченной дороге до самой могилы. В этом смысле мысль о каре героя, являющегося «плотью от плоти» японской капиталистической системы, следующего самому ее духу, содержит куда больше вызова и «эпатажа», чем все летающие в небе Первой мировой войны девочки, вместе взятые.

Конечно, сериал — не шедевр, переворачивающий представление об аниме, но он явно выделяется из общего числа лент прошедшего аниме-сезона. Это — качественно сделанная, хорошо рассказанная история, полностью заслуживающая того внимания, которым ее оделили в англоязычном интернете (пусть оно изначально и было вызвано попавшим в цель «фансервисом»). Желание прочитать мангу или оригинальную новеллу после просмотра возникает и останавливается только перед идейной законченностью сериала. Может быть, не в первую очередь, но смотреть Youjo Senki — однозначно стоит.

***

ВНИМАНИЕ! Дальше — легкие спойлеры.

Итак, наш герой (ныне — Таня Дегречафф) и в новых условиях берется за старое. Каким бы хаотичным ни был мир накануне мировой войны, как бы ни были жестки его правила — он все равно представляет собой некую систему, с писаными и неписаными законами, на которых можно играть. Оказывается, что Таня обладает способностями к магии — и из нищего приюта ей открывается прямая дорога в армию.

Герой (или уже героиня), используя свои навыки «менеджера» и знание истории, начинает выбивать себе оптимальное место в системе: относительно высокое звание в тылу. Его жестокость, холодность и чувство иерархии отлично подходят к армейской дисциплине — хотя некоторые, особо тонко чувствующие жизнь командиры, вроде подполковника Лергена, видят в этом поведении маленькой девочки что-то зловещее.

Таня понимает то, чего еще никто не видит: развитие событий скоро ввергнет мир в бессмысленную и жестокую мировую войну. Однако она не останавливается даже перед написанием руководства по тому, как в рамках международного права бомбардировать мирное население — все, чтобы остаться где-то в штабе за линией фронта, на безопасных и выгодных позициях. Вид девочки, втянутой в армейскую мобилизацию и лишенной нормальных эмоций, заставляет некоторых офицеров пересмотреть степень своего участия в разжигании грядущей войны — и освобождает перед Таней путь к желаемому повышению.

Цитата из м/ф «Военная хроника маленькой девочки». реж. Ютака Уемура. 2017. Япония Мир в огне

Тем не менее в ход событий снова вклинивается Бог — ломающий все схемы, обеспечивающий «чудеса» и случайности, сталкивающий героиню с людьми и их далеко не рациональными обстоятельствами. Таня оказывается втянута в военные действия, «возню» с подчиненными, недальновидные решения начальства, и постоянное чувство обиды и несправедливости перед лицом «Существа Х», не позволяющего расслабиться и «плыть по течению». Она со стороны видит тупость тех, кто надеется жить строго «по схеме», «по закону».

В попытках «удержать порядок», героиня доходит до фашистских методов, вроде упомянутого убийства мирных жителей или вывод под огонь своих же подчиненных. Однако если в начале сериала Таня хладнокровно посылала на смерть ослушавшихся ее приказа, то ближе к концу — корректирует свой приказ под давлением солдата, не желающего дальнейших жертв среди эвакуирующихся из захваченного города граждан. В итоге она видит, что «есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам»: попытка свести весь мир к жесткой схеме в итоге требует сожжения этого самого мира дотла. И даже в этом случае холодный расчет натолкнется на бунт — хоть человека, доведенного до отчаяния увольнением с работы (в Японии, где люди трудятся в одной корпорации всю жизнь, это — страшная трагедия), в интересах какой-то капиталистической системы. Хоть людей, движимых местью и яростью против войны, сломавшей им жизнь в интересах каких-то элитных кругов.

Цитата из м/ф «Военная хроника маленькой девочки». реж. Ютака Уемура. 2017. Япония Война

К концу сериала Таня (до этого вынужденная поддерживать образ истово верующей) произносит перед строем речь, в которой проклинает Бога, объявляет бунт против установленных им законов мироздания, призывает солдат взять судьбы мира в свои руки и свергнуть Творца с его пьедестала. Парадоксально, но в этом и состоит победа «Существа Х» — героиня оторвалась от холодной жизни по законам системы и в гневе подняла восстание. Конечно, пока что оно чисто негативное и граничит с пустой деструкцией. Однако за Первой мировой грядет социалистическая революция, наполнившая протест против быта, структуры общества и мироздания (даже буквально против Бога!) положительным, конструктивным содержанием: созданием нового справедливого братского мира. Приведет ли Таню ее протест в ряды нацистов, желающих, чтобы мир сгорел до конца — или их главных врагов, коммунистов, взявшихся исправить все недостатки Земли и человека, — история умалчивает. Но, пожалуй, и не стоит требовать слишком многого от аниме, начинавшегося с «фансервиса» и девочек-волшебниц. Окончательное решение этого вопроса останется за нами.