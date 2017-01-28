Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Григорий Опрышко. Панно в технике флорентийской мозаики. Станция метро «Белорусская Кольцевая»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Белорусская Кольцевая».

Открыта 30 января 1952 года. Названа по находящемуся рядом Белорусскому вокзалу.

Архитекторы: И.Г. Таранов, Н.А. Быкова.

Николай Иванов ИА REGNUM Иван Таранов. Путевые стены изначально были облицованы мелкой цветной метлахской плиткой, ныне – белой керамической. Станция метро «Белорусская Кольцевая»

Архитекторы вестибюлей: И.Г. Таранов.

Пилонная станция трехсводная глубокого заложения (42,5 м). Пилоны облицованы светлым мрамором «коелга». Пилоны отделены от сводов элегантными карнизами. Путевые стены изначально были облицованы мелкой цветной метлахской плиткой, ныне — белой керамической.

Николай Иванов ИА REGNUM Иван Таранов. Светильники на пилонах вырублены из белого мрамора со стеклянным верхом в бронзовой опалубке. Станция метро «Белорусская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Иван Таранов. Светильник на пилоне. Станция метро «Белорусская Кольцевая»

Первоначальный пол из многоцветной плитки заменен в 1994 году на полированный гранит. Светильники на пилонах вырублены из белого мрамора со стеклянным верхом в бронзовой опалубке.

Николай Иванов ИА REGNUM Иван Таранов. Потолок украшен орнаментом из рельефных геометрических фигур с венками и колосьями внутри. Станция метро «Белорусская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Григорий Опрышко. Панно «Вышивальщицы» Станция метро «Белорусская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Григорий Опрышко. Панно в технике флорентийской мозаики. Станция метро «Белорусская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Григорий Опрышко. Панно в технике флорентийской мозаики. Станция метро «Белорусская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Григорий Опрышко. Панно в технике флорентийской мозаики. Станция метро «Белорусская Кольцевая»

Потолок украшен орнаментом из рельефных геометрических фигур с венками и колосьями внутри. По оси свода центрального зала расположены 12 панно в технике флорентийской мозаики по эскизам Г.И. Опрышко, выполненных мастерами С. Волковым и И.Морозовым. На панно «Вышивальщицы» женщины первоначально вышивали портрет И.В.Сталина, замененный в 60-х на орден Трудового Красного Знамени.

Николай Иванов ИА REGNUM Иван Таранов. Арки эскалаторного зала. Станция метро «Белорусская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Иван Таранов. Фрагмент арки эскалаторного зала. Станция метро «Белорусская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Иван Таранов. Купол, поддерживаемый шестью беломраморными колоннами. Станция метро «Белорусская Кольцевая»

Стены вестибюля у турникетов отделены красным мраморовидным известняком. Арки эскалаторного зала обрамлены латунными орнаментами из растительных элементов и советской символики, а также изображениями тракторов. Купол, не имеющий на данный день никакого изображения, поддерживают 6 беломраморных колонн.

Николай Иванов ИА REGNUM Иван Таранов. Станция метро «Белорусская Кольцевая»