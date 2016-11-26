Его открытие вспоминают каждый день. Это неизменный атрибут прогноза погоды — сколько градусов за окном. Однако лишь спустя два века после изобретения им температурной шкалы, ей присвоили имя создателя и стали называть «шкалой Цельсия».

Олоф Арениус. Андерс Цельсий

Шведский астроном Андерс Цельсий родился 27 ноября 1701 года. Все его родственники — оба деда и отец были учеными-математиками и астрономами. Так что научная стезя потомка вполне закономерна. Впрочем, поначалу Андерс решил изучать юридические науки, но вскоре увлекся математикой и сменил факультет. Еще студентом он публикует свой учебник по арифметике. А после окончания Уппсальского университета получает в нем место преподавателя астрономии.

Noel_Bauza Северное сияние и звезды

За Цельсием традиционно закрепилось три научных открытия: о природе северного сияния, связанной с магнетизмом; доказательство гипотезы Ньютона об эллипсоидной форме Земли: сплющена у полюсов; и — главное — температурная шкала.

Термометр Цельсия выглядел, правда, иначе, чем сегодня. Температуре кипения воды на нем соответствовал ноль градусов, а таяния — сто. Позже другой ученый Карл Линней как бы перевернул шкалу, приняв ноль за таяние, а кипение — за 100 градусов. Но с научной точки зрения эта процедура считается вторичной, отчего открытие осталось за Цельсием. Новаторство ученого состояло в том, что он первым предложил универсальный метод сравнения температуры в разных точках планеты. Открытие было обнародовано 25 декабря 1742 года, но лишь через 200 лет, в 1948 году на Всемирной конференции мер и весов приняли решение называть температурную шкалу по имени ее создателя — «шкалой Цельсия».

Maxpark.com Термометр

До Цельсия свою температурную шкалу в начале XVIIIвека предложил немецкий ученый Габриель Фаренгейт. У него точка таяния льда равна +32 °F, а точка кипения воды +212 °F. Диапазон 0…+100 °F по шкале Фаренгейта примерно соответствует диапазону −18…+38 °C по шкале Цельсия. Чтобы перевести градус Цельсия в градус Фаренгейта, необходимо умножить его на 1,8 и прибавить 32. Нормальная температура человеческого тела +36,6 по Фаренгейту равна 97,88 градусов. Эта шкала считается сегодня устаревшей, но сохранилась в быту в некоторых странах — США, Канаде, на Багамах, в Белизе, Палау и Каймановых островах. Весь остальной мир измеряет температуру по Цельсию.

wired.com Вода. Лед. Пузырь

Существует еще одна известная температурная шкала — Кельвина. Английский ученый и лорд создал ее для научных целей. За нулевую отметку там принята самая низкая из возможных температур, когда молекулы перестают двигаться: — 273 С. Соответственно ноль равен +273 градуса Кельвина. Самая высокая температура, получаемая на Земле — обычно это атомный взрыв — составляет по Кельвину больше миллиона градусов. В обычной жизни никто этой шкалой не пользуется — она нужна лишь ученым и специалистам для своих наблюдений. Если оставить термометр в открытом космосе, то он покажет температуру 2,73 Кельвина или около — 270 градусов Цельсия. Это самая низкая естественная температура во Вселенной. А самую высокую температуру — 4 миллиарда градусов Цельсия — удалось получить в коллайдере при имитации условий Большого взрыва: она в 250 раз выше температуры ядра Солнца.

По поводу измерения градусов есть и анекдоты. Например, такой: «Какую температуру на отдыхе предпочитаете: 40 градусов по Цельсию, или по Фаренгейту? — По Менделееву!»

Елена Ковачич