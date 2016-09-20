За последние два года террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделала построение халифата своей основной целью, и благодаря своим успехам в Сирии и Ираке боевики стали строить далеко идущие стратегические планы. В последнее время очень много сказано о территориальных потерях, понесенных «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и о том, что уровень поступлений новобранцев в её ряды сократился. Многие аналитики, политики и эксперты заявили, что возвращение боевиков к подрывной деятельности и партизанской войне в Ираке, а также совершение терактов по всему миру являются признаками слабости исламистов. Другие же опасаются появления киберхалифата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

Хотя важно установить и преуменьшить угрозы, которые представляют эти перемены в деятельности радикалов, они тем не менее не должны отвлекать от основной стратегической цели ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая заключается в построение исламистского халифата, пишет Крейг Нойес в статье для National Interest.

Группировка открыто и постоянно говорит о своих идеологических намерениях, в том числе и в англоязычном журнале Dabiq. Эта пропаганда дополняется другими признаками того, какие намерения преследует ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такие действия боевиков, как развитие своего образования и идеологическая работа с молодежью, свидетельствуют о том, что группировка намерена дать новое определение исламу, уничтожив все другие интерпретации этой религии, и заставить всех, до кого смогут дотянуться боевики, подчиниться их воле. Политики и аналитики должны следить за этими переменными, однако нельзя забывать о долгосрочных, культурных угрозах, представляемых группой.

Исследователи принципов управления боевиков указывают на большую гибкость в том, как действует группировка. Так, в недавно опубликованном номере журнала Small Wars Journal приведены данные одного из таких исследований. Автор делает вывод, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обладает большими способностями к адаптации и самовосстановлению, а решение в рядах исламистов принимают, исходя из эффективности, а не идеологии. Группировка может применить экономические модели, структуры служб безопасности или бюрократические процедуры, невзирая на то, откуда они пришли. Определение таких примеров идеологического лицемерия исламистов может сыграть положительную роль, поскольку придание огласке их оппортунистических отступлений от идеалов является одним из способов делегитимизации движения и предотвращения прихода в их ряды новобранцев.

Хотя непосредственным приоритетом группировки является организационная сила, благодаря чему она и обладает тактической гибкостью, своими корнями радикальная организация уходит в бескомпромиссную идеологию. Её действия в стратегическом плане, а также долгосрочные цели определяются именно этими убеждениями. Концептуальная линия, в рамках которой осуществляется процесс принятия решения боевиками между организационными и стратегическими целями, понимается как её «идеологический порог».

Хотя СМИ и аналитики в последнее время сфокусированы на переменах в тактике и том, как действует группировка, на другом конце идеологического порога боевики по-прежнему являются неотступными приверженцами своей стратегии. Любое серьезное противодействие террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно начинаться с признания того, что группировка намерена дать новое определение исламу как исключительно радикальной религии.

В частности, в вышедшем недавно номере журнала исламистов Dabiq группировка с раздражением напомнила своим читателем о стоящих перед ней целях. После многочисленных терактов «стоит ожидать, что Запад остановится и задумается о причинах, стоящих за враждебностью и неприязнью мусульман к западным людям».

В статье же «Искренние советы» авторы предостерегают мусульман от совершения отступничества против той формы ислама, которую исповедует террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Наконец, цели и мотивация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прямым текстом приведены в статье «Почему мы ненавидим тебя и почему мы боремся с тобой». В ней группировка дает узкое определение ислама как исламистской религии и отмечает, что лишь немногие из «неверных» согласны, что ислам существует исключительно в форме террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группировка посылает сигнал — через свою пропаганду и стратегические действия, — что её цели состоят в том, чтобы дать новое определение исламу и навсегда изменить культурное пространство внутри Дар аль-ислам — территории ислама. Группировка активно развивает свое образование и молодежные организации. Боевики стремятся провести идеологическую обработку детей и создать устойчивое население приверженцев проповедуемой радикалами версии ислама. Об этом свидетельствуют, в частности, захваченные в городе Манбидж документы, согласно которым целью исламистов является распространение своей идеологии.

Группировка продолжает добиваться этих целей, при том, что происходит тактический сдвиг и сокращение её территории. В мае этого года ныне ликвидированный официальный представитель группировки Абу Мухаммад аль-Аднани признал, что в конечном счете боевики могут потерять все свои территории. Это сообщение может свидетельствовать о том, что боевики могут попытаться выжить с помощью своей апокалипсической идеологии.

Однако более вероятно, что это признак стратегического терпения руководства группировки. Поскольку последнее в значительной мере зависит от организационной прочности, внедрения радикальной идеологии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может быть отложено на определенное время. Однако пока существуют плодородные умы и геополитическая «почва», которую можно использовать, угроза террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет сохраняться. В этом смысле в руководстве радикальной организации полно прагматично мыслящих исламистов. Боевики из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преследуют идеологические цели, однако действуют прагматично, что сказывается на гибкости принятия ими решений.

На протяжении многих лет террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организации, предшествующие ей, совершенствовали свои инструменты адаптации перед лицом угроз. Благодаря организационному прагматизму и развитой способности к самовосстановлению группировка является коварным противником. В основе её живучести лежит стремление навсегда изменить исламский мир и геополитический расклад сил.

Хотя последние события и заслуживают нашего внимания, нельзя забыть, что противник продолжает оказывать влияние на культурную среду, поэтому при разработке и осуществлении стратегии по уничтожению террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимо провести анализ длительного культурно-религиозного воздействия, оказываемого ею, и задать себе вопрос, каков должен быть адекватный ответ.