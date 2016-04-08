



Дарья Антонова ИА REGNUM Почетный карул. Парад победы. 2015

Бороться с терроризмом и организованной преступностью, теперь, помимо подразделений ОМОНа и СОБРа, будет Национальная гвардия РФ, законопроект о создании новой силовой структуры внес на рассмотрение Думы 5 апреля президент России Владимир Путин. Неотъемлемой частью имиджа, Нацгвардии будет, конечно, униформа. Рассмотрим подробнее, как менялось российское военное обмундирование вместе со сменой правителей и режимов.

Смотрите галерею: «Русская военная форма от Петра до наших дней»

Проект военной формы в 2008 году был разработан Валентином Юдашкиным, однако, как утверждает дизайнер, был существенно изменен Министерством обороны. Поручат ли разработку униформы для национальной гвардии снова Юдашкину, пока неизвестно. Однако мы можем вспомнить, как менялась и совершенствовалась военная форма в России и хотя бы примерно представить себе, как будут выглядеть солдаты и офицеры национальной гвардии в 2016 году. Совсем скоро мы узнаем, насколько были близки к истине!

Впервые на Руси униформа появилась в 1552 году у стрелецких полков в правление царя Ивана IV Грозного. Собственно, сами стрельцы стали первой регулярным войском. Парадная форма шилась из шикарного сукна ярких цветов, украшалась серебром и золотом, шапки часто были бархатными. Повседневное обмундирование было несколько более скромным, но состояло из большого количества элементов. Кафтан, шапка, портки, зипун (нижнее платье), сапоги, кушак. Все это с огромным количеством пуговиц, петлиц. Сложно представить, как стрельцы могли облачиться в эти одеяния быстро.

Гардемарин. 1728

При Петре I форма стала проще и приобрела некое единообразие. Кафтаны длиною до колена, чуть короче камзол, узкие штаны, чулки, башмаки с пряжкой. Основные цвета — синий, зеленый, красный. Обязательным условием было отсутствие бороды. Но это, как известно, касалось не только армии.

Так же Петр I, будучи изобретательным человеком, мастерски ввел в заблуждение врага во время знаменитой Полтавской битвы. В ночь перед битвой Петр I отдал приказ поменяться мундирами двум полкам. Новгородский полк имел синие мундиры, а недавно сформированный Ладожский полк — серые. Ожидания Петра I подтвердились: шведы ударили по полку, одетому в серые мундиры, в надежде легко смять русских новобранцев. Но вместо быстрой победы их ожидало серьезное сопротивление в лице новгородских ветеранов. Атаку они отбили. Неспроста говорят: «Встречают по одежке, а провожают по уму».

Фузилер Екатеринославского кирасирского полка. 1797-1801

Влияние западной культуры на русскую военную моду оказывалось порой весьма значительным. Павел I ввел новую форму в русской армии, взяв за основу прусское обмундирование. Сказать, что этим он все усложнил, — ничего не сказать. Напудренные парики, узкие короткие штаны, лакированные башмаки — все это, в условиях военных действий совершенно неуместное и неудобное для солдат, тут же подверглось суровой критики со стороны гениального Суворова:

«Пудра — не порох, букли — не пушки, коса — не тесак, я не пруссак, а природный русак!».

Достаточно удобную форму обмундирования армия приобрела только в царствование императора Александра II. Униформа стала более просторной, что позволяло одевать под мундир теплые вещи в холодное время года.

Унтер-офицер лейб-гвардии Измайловского полка. 1877

Александр III внес глобальные изменения в облик военной формы. Будучи консерватором, он позаботился о том, чтоб форма солдата напоминала одежду крестьян. В 1879 году для солдат была введена гимнастёрка со стоячим воротником, как у рубашки-косоворотки. Существенное облегчение для войск было допущено Александром III введением для носки в жаркую погоду кителей и полотняных рубах.

На протяжении столетий военная форма во многом зависела от существующих видов вооружения. Яркие цвета униформы применялись лишь до той поры, пока гладкоствольные ружья имели незначительную дальнобойность, скорострельность и низкую точность стрельбы. Увеличение эффективности огнестрельного оружия привело к необходимости использовать униформу, максимально совпадающую по цвету с ландшафтом. Переход на форму защитного цвета произошел лишь в 1907 году, после поражения в Русско-Японской войне. В то время русские солдаты еще носили яркие цвета, в отличие от японцев. Существует мнение, что именно цвет формы сыграл огромную роль, в поражении.

Рядовой пехотного полка. 1915

Сформированная на новых принципах управления и призванная ответить всем вызовам современности Революционная Красная Армия первое время не имела единого обмундирования. И в силу идеологических причин, и благодаря организационным проблемам. Отличительными деталями были красные ленты на рукавах с надписью «Красная гвардия», а также ленты на головном уборе. Также отменили погоны и заменили их петлицами с треугольниками, квадратами и другими геометрическими фигурами. Погоны вернулись лишь 1943 году.

Первые знаки различия солдат Красной гвардии и Красной армии, в частности солдат Таманской армии. 1918

В 1920-е годы в России была сформирована Высшая школа военной маскировки. В Государственном институте АН СССР были проведены фундаментальные научные исследования основ маскировки войск и техники, в которых участвовали блестящие ученые С. М. Вавилов, В. В. Шаронов и др. Исследования привели к разработке в СССР костюмов с рисунком расплывчатых пятен разных оттенков зеленого, которые в сочетании с мешковатостью самого костюма, хорошо «разбивали» силуэт человека. В таких «маскировочных халатах» армия и вступила в Великую Отечественную войну.

Советская военная форма. Зимняя форма мотострелков. 1 Лейтинан части связи, шапка-ушанка и пальто. 2 Лейтинант БМП. 3 Камуфляжный костюм

Благодаря новым технологиям совершенствуется и оружие, и военная форма. Эргономика и удобство современных видов обмундирования несравнимо выше, чем когда-либо раньше. Одежда обеспечивает максимальный уровень маскировки на местности, она максимально комфортна в использовании, не ограничивает свободу движения. Есть особый шарм и обаяние в этой унифицированной одежде. Военная форма столько раз подвергалась изменениям под влиянием традиций, модных тенденций, экономических условий, прихотей и времени. И вот мы видим, какой она стала. Пусть же она будет самой удобной и красивой для тех, кто ее носит — героев и защитников!

Дарья Антонова ИА REGNUM Наши мальчики! Парад победы. 2015

Смотрите галерею: «Русская военная форма от Петра до наших дней»