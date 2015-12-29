В сентябре население планеты Земля активно обсуждало, удалось ли современным технологиям достичь уровня, заданного фильмом «Назад в будущее — 3». Возвращаться к той полемике нет смысла, достигнутое-недостигнутое разобрали по косточкам, разжевали до последней буквы и проанализировали до самого маленького килобайта.

thenews.kz Эмблема ЦРУ

А вот результаты одной весьма интересной работы, проведенной на рубеже второго и третьего тысячелетий, как-то остались за кадром большинства изданий. Несмотря на то, что организация, чьи специалисты занимались созданием этого прогноза, очень даже солидная и всегда привлекающая внимание к себе хотя бы названием: Центральное разведывательное управление.

Итак, каким в 2000 году видело ЦРУ мир 2015 года (некоторые данные почерпнуты из американского электронного издания Business Insider и одной из ведущих испанских газет АВС).

1. «Транснациональные компании станут более мощными и будут обладать большей властью, чем государства». «Они будут определять международную политическую ситуацию и действовать в ущерб государствам».

Рост и развитие «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ, — прим. ИА REGNUM), террористической структуры, присутствующей в некоторых странах, но имеющей «государственность» только на словах, свидетельствует о том, что ЦРУ в этой части прогноза не ошиблось. Не только за созданием ИГИЛ, но практически за всеми крупными конфликтами как в мире, так и на постсоветском пространстве явно проглядывает интерес крупных транснациональных корпораций. Организуемые «Транстихоокеанское партнёрство» и «Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство» — это как раз и есть наднациональные образования, которые позволят компаниям управлять государствами.

2. «Тактика действий террористов усложнится».

Наиболее простое предсказание, обреченное на подтверждение еще в момент обнародования собственно его формулировки: с развитием науки, техники и технологий (в первую очередь военных — так было всегда) возможности террористов увеличиваются. Через год после составления прогноза были башни-близнецы в Нью-Йорке. Потом пошли нападения на поезда, взрывы на станциях метро, в клубах, на дискотеках, во время марафонских забегов — число жертв стало измеряться сотнями и тысячами. ЦРУ предсказывало, что группы боевиков, картели наркоторговцев, организованные преступные группировки по всему миру будут стремиться использовать глобализацию в своих интересах — для контактов друг с другом и развития своих сетей, которые способны будут заниматься трафиком не только людей и героина, но и оружия, вплоть до химического, биологического и ядерного. Все это будет использоваться против Запада, подчеркивали аналитики из Лэнгли. С этим пунктом — попадание в цель стопроцентное, хотя террористы, на самом деле, пошли дальше и одним Западом в качестве противника и объекта терактов не ограничились.

3. «Ракеты дальнего радиуса действия у Ирана и Ирака».

В этом пункте ЦРУ и выиграло, и проиграло. Найти ракетное вооружение у названных стран, которое может угрожать Америке, удалось только в воображении некоторых политиков и военных, но зато в количестве, достаточном для вторжения в Ирак и опутывания Ирана санкциями. Через пятнадцать лет после выдачи прогноза США пошли на ядерную сделку с Ираном, известную как «Совместный комплексный план действий», с помощью которого рассчитывают держать под контролем в ближайшие 15 лет процессы создания и накопления Тегераном компонентов, пригодных для использования в ядерной бомбе. Это не помешало, правда, Ирану провести в прошлом месяце тестирование ракеты, способной нести ядерную боеголовку.

В Ираке ни атомного оружия, ни возможностей его разработки обнаружено не было.

4. «Население Земного шара увеличится на миллиард человек».

Число жителей нашей планеты преодолело уже отметку 7 миллиардов 400 миллионов и продолжает увеличиваться. ЦРУ угадало, что население России и Восточной Европы уменьшится, но ошиблось с тенденцией в Африке, которой тоже было предсказано снижение количества проживающих. По причине «СПИДа, голода, постоянного политического и экономического хаоса». Весь набор этих деталей присутствует, но при этом африканское население за 15 лет выросло с 800 миллионов до 1,1 миллиарда.

В 2000 году на Земле проживало чуть более 6 миллиардов человек.

5. «Энергетических ресурсов будет достаточно».

Добыча нефти росла практически все эти годы до момента нынешнего пресыщения рынка и спада цен. Новые месторождения открывались, количество разведанных запасов нефти и газа увеличивалось. «Бензин стал более доступным для потребителей, а удельный вес счетов за электричество в семейном бюджете стран ОЭСР подрос», отмечено в балансе 2015 года, выпущенном Всемирным Энергетическим Советом.

6. «Китайская экономика обгонит европейскую».

ВВП Китая сегодня чуть больше, чем ВВП США, и чуть больше, чем совокупный ВВП 28 стран Евросоюза. Надо сказать, что в прогнозе ЦРУ не было ни слова о кризисе 2008 года.

7. «Россия будет выглядеть весьма слабой».

ЦРУ рассчитывало увидеть Россию экономически отсталой, низведенной до уровня сырьевого придатка Запада. Американские аналитики подчеркивали, что у РФ будет две возможности каким-то образом влиять на мир: продавая нефть и газ и пользуясь своим правом вето в Совете Безопасности ООН.

«Кажется, ЦРУ никогда еще не ошибалось настолько сильно, как в случае с Россией, — отмечают обозреватели АВС. — Россия при Владимире Путине стала очень влиятельным игроком на мировой арене, что признается ведущими странами Запада, с которыми РФ ведет диалог на равных. Москве удалось создать целую сеть сторонников, протянувшуюся от Венесуэлы до Сирии. Сила, которой обладает Россия, позволила ей присоединить Крым, важный в стратегическом отношении полуостров, и безболезненно для своей экономики вмешаться в сирийский конфликт».

Что и говорить, в Лэнгли работают сильные аналитики, которые с большой точностью могут предугадывать события. Что, в общем-то, неудивительно. Не только потому, что в эту организацию по определению должны привлекать специалистов высочайшей квалификации. Но и потому, что большинство пунктов прогноза следует рассматривать не как предположение: «мы думаем, что будет так, а теперь сложим руки и будем ждать, произойдет ли это на самом деле», а как план-задание названной выше организации на указанный период времени. Сами наметили, сами и выполняем. На самотек реализацию прогноза не пускаем. Служба такая.