В Петербурге заявили о 100%-ной готовности к отопительному сезону
В Петербурге техническая готовность отопительных систем жилых домов к зимнему периоду и началу отопительного сезона составляет 100%. Об этом заявили в Смольном.
На территорию Прикамья началось вторжение арктического воздуха
В Пермском крае заметно похолодало. Со 2 сентября началось вторжение арктического воздуха, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.
Согласно метеопрогнозу, заток холода продолжится до 4 сентября. Самым холодным днем недели ожидается 3 сентября с максимальной температурой +15°С. При этом самые низкие ночные минимумы ожидаются 4−5 сентября. В эти дни на севере и востоке региона прогнозируют заморозки до — 2 °C.
Отопительный сезон в Карелии могут начать раньше обычного
Отопительный сезон в Республике Карелия может начаться раньше обычного срока из-за пандемии и грядущих заморозков. Об этом 3 сентября на своей странице в социальной сети заявил глава республики Артур Парфенчиков. Однако погодные условия на севере и юге республики сильно различаются.
Подготовка к отопительному сезону в Северной Осетии идёт без сбоев
В Северной Осетии завершаются работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему сезону. В настоящее время в отдельных районах республики уровень подготовки приближается к отметке 100%, а в целом по республике — превышает 75%, сообщили 3 сентября в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики.
От бабьего лета до 30-градусных морозов: прогноз на осень в Чувашии
Закончившееся климатическое лето в Чувашии в первой половине сентября плавно переходит в «бабье лето».
Не все районы Забайкалья подготовились к зиме
На завершение подготовки к зиме Могочинскому району Забайкалья требуются ещё около пяти миллионов рублей.
СГК готова начать отопительный сезон в Новосибирске до официального старта
Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила о готовности подключить отопление 90% жителей Новосибирска.
Образовательные учреждения Читы подготовили к отопительному сезону
Власти Читы сообщили о готовности образовательных учреждений столицы Забайкалья к отопительному сезону.
В Хабаровском крае на подготовку к зиме выделили более 35 млрд рублей
Власти Хабаровского края на подготовку к зиме выделили 35,6 млрд рублей. Из них 30,6 млрд — на обслуживание объектов энергосистемы и поставку топлива на ТЭЦ, а 5 млрд рублей — на ремонт жилфонда, коммунальных сетей и закупку энергоресурсов.
СГК готова начать отопительный сезон в Новосибирске до официального старта
Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила о готовности подключить отопление 90% жителей Новосибирска. Компания готова принимать заявки на подключение к теплоснабжению до официального начала отопительного сезона. Об этом в официальном письме мэру города Анатолию Локтю сообщил директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.