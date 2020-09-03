Гидрометцентр России прогнозирует на ближайшую неделю наступление заморозков в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья. Дневная температура воздуха опустится примерно до +15 градусов.

В Москве из-за порывистого ветра введен желтый уровень погодной опасности.

На этом фоне в России идет подготовка к началу отопительного сезона.

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