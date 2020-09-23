Москва, , 15:55 — REGNUM На следующей неделе в столицу России вернется прохладная погода с дождями. Об этом 23 сентября сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова приводит РИА Новости.

По словам синоптика, в выходные в Москве должна быть теплая и солнечная погода и температура воздуха до +22 °C, однако эти дни станут последними теплыми днями в сентябре.

«Начиная с понедельника характер погоды изменится, похолодает градуса на 3−4. Она будет более облачная, прохладная и с дождями», — заявила Позднякова.

Также он уточнила, что, хотя температура воздуха в столице России и будет в этот период на 3−4 градуса выше климатической нормы, ее максимальные значения составят +16… +17 °C.

Ранее в центре «Фобос» сообщили, что в Москве 23 сентября ожидается до семи градусов выше климатической нормы.