Санкт-Петербург, , 21:21 — REGNUM В Петербурге решили на неделю отложить полноценное начало отопительного сезона в связи с серьезным потеплением, которое прогнозируется на наступившей неделе. Приход бабьего лета отсрочит нагревание батарей в квартирах петербуржцев, сообщили представители Смольного.

Как сообщало ИА REGNUM, периодическое протапливание началось в Петербурге в полночь 17 сентября. Первыми начали получать тепло детские, образовательные и социальные учреждения. После этого тепло начало появляться в квартирах горожан, но не у всех и не везде.

Сегодня, 21 сентября председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук напомнил, при каких условиях включается регулярное отопление — для этого есть соответствующий норматив.

«Среднесуточная температура должна быть не выше +8 градусов — то есть это день плюс ночь пополам. И данный период продолжается в течение пяти дней», — сказал чиновник, передает телеканал «Санкт-Петербург».

При этом, по прогнозу синоптиков, во вторник, 22 сентября, температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов. В следующие сутки днем станет еще теплее: +18…+20 градусов.

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В Смольном добавляют, что в случае резкого похолодания сразу объявляется регулярное отопление и происходит подключение многоквартирных домов. В этом сезоне пока такой необходимости нет.

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