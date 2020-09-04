Ростов-на-Дону, , 15:31 — REGNUM Готовность Ростовской области к старту отопительного сезона оценивается на 90%. Об этом сообщил исполняющий обязанности министр жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Полухин.

«Всего на подготовку региона к отопительному периоду 2020−2021 годов из средств областного и местного бюджетов, собственных средств предприятий в рамках производственных программ было направлено 5,3 млрд рублей. По состоянию на 4 сентября, готовность объектов социальной и инженерной инфраструктуры области составляет 90%», — сказал глава ведомства.

В преддверии нового отопительного сезона на Дону заменили 32 км ветхих тепловых и 112,7 км аварийных водопроводных сетей, подготовили более 3,5 тыс. и свыше 93 тыс. многоквартирных домов. Ведётся закупка топлива для объектов ЖКХ.

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