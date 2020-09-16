Екатеринбург, , 19:39 — REGNUM Екатеринбургские службы благоустройства занялись устранением последствий сильного ливня, прошедшего в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На настоящий момент рабочие прочистили около 60 км дождевой канализации вместе с 1300 колодцев.

«Всего отремонтировано около 340 дождеприёмных колодцев, закрыто порядка 500 люков взамен украденных», — уточняют в мэрии.

Работы будут продолжаться всю ночь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области объявили штормовое предупреждение.

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