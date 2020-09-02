Омск, , 13:55 — REGNUM Омская область 3 сентября окажется в тылу циклона, температура воздуха в регионе значительно понизится. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По словам начальника ведомства Наталии Криворучко, местами в Омской области пройдёт дождь. В отдельных районах ветер усилится до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит +13…+18 градусов. Ночью при прояснении столбики термометров опустятся до +8 градусов.

Дожди и ветер в регионе прогнозируются и 4 сентября. В Обь-Иртышском УГМС уточнили, что такая погода в Омской области сохранится до конца недели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 августа Омская область находилась в поле повышенного атмосферного давления, в регионе установилась по-летнему тёплая погода.

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