Чита, , 11:24 — REGNUM Власти Читы сегодня, 2 сентября, известили о готовности образовательных учреждений столицы Забайкалья к отопительному сезону. Как сообщает официальный телеграм-канал читинской мэрии со ссылкой на информацию МКУ «Служба технического и материального обеспечения учреждений образования городского округа «Город Чита», на 177 тепловых узлах, обеспечивающих тепловой режим в зданиях учреждения образования Читы своевременно (июль-август) были проведены гидравлические испытания.

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По их итогам инспекторами ТГК-14, по состоянию на 1 сентября, было подписано 136 актов, что свидетельствует об их готовности к началу отопительного сезона. По остальным узлам работа ведется в плановом режиме.

В 65 образовательных учреждениях города силами подрядных организацийбыла проведена гидравлическая промывка внутридомовых сетей, результаты которой также были сданы инспекторам ТГК-14.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев заявил о необходимости детальнее изучить энергоэффективность. По его словам, некоторые котельные отапливают пустые объекты, затрачивая на это большие ресурсы.

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