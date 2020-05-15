В Коми, где выявлено 882 случая заражения, на прогулку можно выходить не более чем по двое, при этом жители также должны обязательно носить средства защиты — маски и перчатки.
В Ленинградской области, которая находится на 17-м месте по числу заразившихся, допускаются и семейные прогулки в парках, скверах, других зонах отдыха на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции и с использованием масок — без шашлыков и пикников.
Еще в части регионов прогулки разрешены при сохранении режима самоизоляции. При этом граждане должны выполнять определенные условия: соблюдать социальную дистанцию, не отходить дальше определенного расстояния от дома. В некоторых субъектах разрешены прогулки с детьми, а в других регионах, например, Воронежской области, гулять можно только поодиночке (newsvirus).
При этом несколько регионов с относительно благополучной ситуацией, в том числе Башкирия, Калининградская и Мурманская области, отменили на этой неделе большую часть запретов на передвижение. Большинство жителей региона больше не обязаны соблюдать режим самоизоляции, однако ограничения остаются для лиц старше 65 лет и групп риска.
Выходить из дома на прогулку на фоне ситуации с распространением коронавируса по состоянию на вечер пятницы разрешили в 50 из 85 российских регионов. Власти 44 из них ослабили действовавшие ранее ограничения; еще в нескольких субъектах самоизоляция носит характер рекомендации, поэтому прогулки не были запрещены.
Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в каждом регионе страны. Власти всех субъектов вводили режим самоизоляции — обязательный или рекомендательный (newsvirus).