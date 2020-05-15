Носителей коронавируса по-прежнему выявляют во всех регионах России, число положительных тестов на SARS-CoV-2 не снижается. Именно поэтому президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой, поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает хорошую организацию тестирования на коронавирус в России и относительно малое количество смертей. И вот уже по состоянию на вечер 15 мая в 50 из 85 российских регионов разрешили выходить на прогулку. Такая информация вселяет надежду.

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