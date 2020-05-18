Красноярск, , 07:34 — REGNUM Для борьбы с коронавирусом самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России оперативно перебросили с подмосковных аэродромов «Чкаловский» и «Кубинка» в Красноярск личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

Как сообщили ИА REGNUM 18 мая в Минобороны РФ, всего для переброски в район выполнения задач 60 военнослужащих и 55 единиц специальной военной техники совершено 20 самолёторейсов.

Подразделения полка развернут в районе посёлка Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края полевой лагерь на тысячу койко-мест.

Напомним, сводный отряд Минобороны России сформировали для помощи в борьбе с коронавирусом в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Соответствующие поручения ранее дали президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Всего от Вооруженных Сил РФ к выполнению задач в Северо-Енисейском районе привлечено более 200 военнослужащих. В том числе это 77 врачей и младших медицинских специалистов. Что касается специальной военной техники, используется порядка 100 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае ранее выявили очаг коронавируса в Северо-Енисейском районе на крупнейшем золотодобывающем предприятии региона «Полюс».

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15 мая власти края заявили, что надеются в ближайшее время общими усилиями локализовать очаг коронавируса в посёлке вахтовиков.

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