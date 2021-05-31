Встреча Путина и Лукашенко в Сочи – трансляция

18:54 28.05.2021 Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2021 года превысит показатели, наблюдавшиеся до пандемии, заявил Александр Лукашенко. Об этом: Лукашенко: Россия и Белоруссия превзойдут докризисный уровень товарооборота

19:07 28.05.2021 Первый блок атомной электростанции в Белоруссии будет запущен в промышленную эксплуатацию в июне этого года, заявил 28 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Подробности в материале: Путин назвал сроки запуска в эксплуатацию первого блока АЭС в Белоруссии

19:11 28.05.2021 «Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы», — заявил 28 мая Александр Лукашенко во время переговоров в Сочи с Владимиром Путиным. Об этом: Лукашенко готов взять с Путиным высоты, которые брали большевики

19:25 28.05.2021 Россия и Белоруссия за I квартал 2021 года нарастили товарооборот на 18,4%, сообщил Владимир Путин. Об этом: Путин: Россия остаётся ключевым экономическим партнёром Белоруссии

19:28 28.05.2021 Документы, касающиеся инцидента с лайнером компании Ryanair, который сел в аэропорту Минска после сообщения о минировании, привёз президент Белоруссии Александр Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину на встречу в Сочи. Читайте также: Лукашенко привёз Путину портфель с документами о ситуации с самолётом

20:00 28.05.2021 Александр Лукашенко прибыл в Россию. 28.05.2021 . Источник: president.gov.by.

20:31 28.05.2021 «Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко идут уже 2 часа» — Телеграм-канал «Пул №3».

21:49 28.05.2021 Boeing 737 авиакомпании «Белавиа» в аэропорту «Минск». Андрей Грук © ИА Красная Весна

21:57 28.05.2021 Четвертый час идут переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Новостей об их содержании или результатах пока нет.

22:27 28.05.2021 Флаги России и Белоруссии в аэропорту Сочи. Источник: president.gov.by

23:02 28.05.2021 Кортеж президента Белоруссии в Сочи. Цитата из видео. Источник: president.gov.by

23:19 28.05.2021 Встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи завершилась. Переговоры лидеров двух стран продолжались пять часов и 15 минут. Об этом: Пятичасовая встреча Путина и Лукашенко завершилась

08:18 29.05.2021 Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи завершились. Об этом поздно вечером 28 мая сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Переговоры Путина с Лукашенко продолжались более пяти часов

14:56 29.05.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 29 мая, продолжат общение в неформальной обстановке. Читайте подробнее: Путин и Лукашенко продолжают переговоры в неформальной обстановке

16:23 29.05.2021 Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают сегодня, 29 мая, переговоры в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: В Сочи продолжились переговоры Путина и Лукашенко

19:33 29.05.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи подробно рассказал ему о том, что произошло с бортом Ryanair. Об этом 29 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Лукашенко рассказал Путину подробности ситуации с самолётом Ryanair

19:40 29.05.2021 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности встречи российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 28 и 29 мая. Читайте подробнее: Песков рассказал подробности встречи Путина и Лукашенко

19:53 29.05.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко по-прежнему находится с визитом в России. Об этом 29 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам. Об этом: Песков рассказал о морской прогулке Путина и Лукашенко

23:07 29.05.2021 Пресс-служба Кремля опубликовала фотографии с неформальной встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась сегодня, 29 мая, в Сочи. Об этом: Кремль опубликовал фото с неформальной встречи Путина и Лукашенко

13:36 30.05.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко искупался в Черном море по приглашению президента России Владимира Путина. Фотографии этого 30 мая выложил Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к администрации белорусского лидера. Читайте также: Лукашенко искупался в Черном море

16:53 30.05.2021 В Черном море вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко не купался российский президент Владимир Путин. Об этом 30 мая сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков изданию «Подъём». Читайте также: Песков уточнил, купался ли Путин с Лукашенко в Чёрном море

07:04 Александр Лукашенко и Владимир Путин во время морской прогулки в Сочи. president.gov.by

08:04 Напомним, переговоры российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи продолжались пять часов и 15 минут.

08:51 Заявления о возможном «поглощении» Белоруссии Россией являются беспочвенными. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Читайте также: Макей назвал заявления о «поглощении» Белоруссии Россией беспочвенными

09:52 Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. mfa.gov.by

10:55 В МИД РФ заявили о том, что Россия будет помогать Белоруссии, если ЕС введет санкции против Минска.

12:07 «Я думаю, что мы будем защищать нашего партнёра Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешных заявлений», — сказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

12:59 В Кремле не располагают информацией о том, почему президент РФ Владимир Путин не искупался в море с белорусским лидером Александром Лукашенко, поскольку это «личное пространство» российского лидера. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

13:22 Отказ президента России Владимира Путина купаться в море с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не стал комментировать пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил об этом 31 мая журналистам. Подробности в материале: Песков не стал комментировать отказ Путина купаться в море с Лукашенко

14:07 Цитата из видео Встреча с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке president.gov.by

16:04 Из выработанных в 2019 году правительствами России и Белоруссии 31 «дорожной карты» углубления экономической интеграции в рамках реализации договора о Союзном государстве осталось 28 — их теперь называют «союзными программами». Читайте также: МИД Белоруссии: 28 программ интеграции с Россией будут согласованы к осени