Встреча Путина и Лукашенко в Сочи – трансляция
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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Александр Лукашенко планирует договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о возобновлении авиасообщения между двумя странами.
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По словам белорусского лидера, на встрече с Путиным в Сочи 28 мая он собирается провести обсуждение вопросов экономики и ситуации вокруг Минска и Москвы. Лукашенко не стал называть конкретные вопросы, но уточнил, что в основном это будет экономика.
В соцсетях появилось фото интерьера переговорного зала, где 28 мая пройдет встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Александр Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.
Начавшийся 28 мая визит Александра Лукашенко к российскому президенту проходит по привычному маршруту «Минск — Сочи». Как и во время предыдущих визитов, в официальной повестке заявлено обсуждение вопросов экономического сотрудничества.
Третий год Владимир Путин обсуждает в Сочи пресловутые «дорожные карты» экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Каждый раз у Лукашенко появляются непреодолимые препятствия для подписания этих документов.
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В Сочи началась встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, передаёт 28 мая корреспондент ИА REGNUM.
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«Всегда находятся желающие подкинуть нам проблем», — Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным.
«Это случай, к которому «Белавиа» не имеет отношения … «Белавиа» замочили на полную катушку», — Александр Лукашенко.
«Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит…, чтобы вы понимали, что это за люди», — глава Белоруссии Александр Лукашенко президенту России Владимиру Путину.
«Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года», — Александр Лукашенко.
«Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета… и ничего, тишина», — с усмешкой напомнил Владимир Путин.
Как «всплеск эмоций» охарактеризовали последние события вокруг Минска президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи, стартовавшей 28 мая.
Об этом: Путин и Лукашенко назвали «всплеском эмоций» скандал вокруг самолёта
Интеграция в рамках Союзного государства России и Белоруссии должна проходить не спеша, в соответствии с интересами обеих сторон, заявил Владимир Путин.
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Раскручивание скандала вокруг самолёта компании Ryanair, посаженного в аэропорту Минска 23 мая после сообщения о минировании, является попыткой дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, заявил 28 мая президент республики Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
Читайте подробнее: Лукашенко назвал скандал вокруг самолёта реваншем «за август прошлого года»
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи предложил ему искупаться в Чёрном море.
Читайте подробнее: Путин предложил Лукашенко искупаться в Чёрном море
Об этом: «Самолёт президента Боливии в своё время посадили» — Путин
Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2021 года превысит показатели, наблюдавшиеся до пандемии, заявил Александр Лукашенко.
Об этом: Лукашенко: Россия и Белоруссия превзойдут докризисный уровень товарооборота
Первый блок атомной электростанции в Белоруссии будет запущен в промышленную эксплуатацию в июне этого года, заявил 28 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.
Подробности в материале: Путин назвал сроки запуска в эксплуатацию первого блока АЭС в Белоруссии
«Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы», — заявил 28 мая Александр Лукашенко во время переговоров в Сочи с Владимиром Путиным.
Об этом: Лукашенко готов взять с Путиным высоты, которые брали большевики
Россия и Белоруссия за I квартал 2021 года нарастили товарооборот на 18,4%, сообщил Владимир Путин.
Об этом: Путин: Россия остаётся ключевым экономическим партнёром Белоруссии
Документы, касающиеся инцидента с лайнером компании Ryanair, который сел в аэропорту Минска после сообщения о минировании, привёз президент Белоруссии Александр Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину на встречу в Сочи.
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«Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко идут уже 2 часа» — Телеграм-канал «Пул №3».
Четвертый час идут переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Новостей об их содержании или результатах пока нет.
Встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи завершилась. Переговоры лидеров двух стран продолжались пять часов и 15 минут.
Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи завершились. Об этом поздно вечером 28 мая сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: Переговоры Путина с Лукашенко продолжались более пяти часов
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 29 мая, продолжат общение в неформальной обстановке.
Читайте подробнее: Путин и Лукашенко продолжают переговоры в неформальной обстановке
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают сегодня, 29 мая, переговоры в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: В Сочи продолжились переговоры Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи подробно рассказал ему о том, что произошло с бортом Ryanair. Об этом 29 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Лукашенко рассказал Путину подробности ситуации с самолётом Ryanair
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности встречи российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 28 и 29 мая.
Читайте подробнее: Песков рассказал подробности встречи Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по-прежнему находится с визитом в России. Об этом 29 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
Об этом: Песков рассказал о морской прогулке Путина и Лукашенко
Пресс-служба Кремля опубликовала фотографии с неформальной встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась сегодня, 29 мая, в Сочи.
Об этом: Кремль опубликовал фото с неформальной встречи Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко искупался в Черном море по приглашению президента России Владимира Путина. Фотографии этого 30 мая выложил Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к администрации белорусского лидера.
Читайте также: Лукашенко искупался в Черном море
В Черном море вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко не купался российский президент Владимир Путин. Об этом 30 мая сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков изданию «Подъём».
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Напомним, переговоры российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи продолжались пять часов и 15 минут.
Заявления о возможном «поглощении» Белоруссии Россией являются беспочвенными. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
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В МИД РФ заявили о том, что Россия будет помогать Белоруссии, если ЕС введет санкции против Минска.
«Я думаю, что мы будем защищать нашего партнёра Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешных заявлений», — сказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.
В Кремле не располагают информацией о том, почему президент РФ Владимир Путин не искупался в море с белорусским лидером Александром Лукашенко, поскольку это «личное пространство» российского лидера. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отказ президента России Владимира Путина купаться в море с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не стал комментировать пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил об этом 31 мая журналистам.
Подробности в материале: Песков не стал комментировать отказ Путина купаться в море с Лукашенко
Из выработанных в 2019 году правительствами России и Белоруссии 31 «дорожной карты» углубления экономической интеграции в рамках реализации договора о Союзном государстве осталось 28 — их теперь называют «союзными программами».
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