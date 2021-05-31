В Сочи 28 мая прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей. Также Путин и Лукашенко обсудили реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сфере, тематику продвижения интеграции в рамках Союзного государства.

Кроме того, Лукашенко рассказал президенту РФ о том, что произошло с бортом Ryanair.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
12:55 28.05.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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13:01 28.05.2021

Александр Лукашенко планирует договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о возобновлении авиасообщения между двумя странами.

Читайте также: Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным возобновление авиасообщения

13:19 28.05.2021

По словам белорусского лидера, на встрече с Путиным в Сочи 28 мая он собирается провести обсуждение вопросов экономики и ситуации вокруг Минска и Москвы. Лукашенко не стал называть конкретные вопросы, но уточнил, что в основном это будет экономика.

13:38 28.05.2021

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи в феврале 2021 года. kremlin.ru

14:42 28.05.2021

В соцсетях появилось фото интерьера переговорного зала, где 28 мая пройдет встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Скриншот со страницы телеграм-канала «Пул Первого»

15:30 28.05.2021

Александр Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.

17:48 28.05.2021

Начавшийся 28 мая визит Александра Лукашенко к российскому президенту проходит по привычному маршруту «Минск — Сочи». Как и во время предыдущих визитов, в официальной повестке заявлено обсуждение вопросов экономического сотрудничества.

Третий год Владимир Путин обсуждает в Сочи пресловутые «дорожные карты» экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Каждый раз у Лукашенко появляются непреодолимые препятствия для подписания этих документов.

Читайте подробнее: Лукашенко едет к Путину за деньгами, обещая ему «страшный отпор»

18:05 28.05.2021

В Сочи началась встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, передаёт 28 мая корреспондент ИА REGNUM.

Читайте подробнее: В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

18:16 28.05.2021

«Всегда находятся желающие подкинуть нам проблем», — Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным.

18:18 28.05.2021

«Это случай, к которому «Белавиа» не имеет отношения … «Белавиа» замочили на полную катушку», — Александр Лукашенко.

18:20 28.05.2021

«Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит…, чтобы вы понимали, что это за люди», — глава Белоруссии Александр Лукашенко президенту России Владимиру Путину.

18:21 28.05.2021

«Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года», — Александр Лукашенко.

18:21 28.05.2021

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи в апреле 2021 года. Источник: kremlin.ru

18:22 28.05.2021

«Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета… и ничего, тишина», — с усмешкой напомнил Владимир Путин.

18:29 28.05.2021

Как «всплеск эмоций» охарактеризовали последние события вокруг Минска президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи, стартовавшей 28 мая.

Об этом: Путин и Лукашенко назвали «всплеском эмоций» скандал вокруг самолёта

18:36 28.05.2021

Интеграция в рамках Союзного государства России и Белоруссии должна проходить не спеша, в соответствии с интересами обеих сторон, заявил Владимир Путин.

Об этом: Путин высказался за «неспешную» интеграцию в Союзном государстве

18:43 28.05.2021

Раскручивание скандала вокруг самолёта компании Ryanair, посаженного в аэропорту Минска 23 мая после сообщения о минировании, является попыткой дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, заявил 28 мая президент республики Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Читайте подробнее: Лукашенко назвал скандал вокруг самолёта реваншем «за август прошлого года»

18:45 28.05.2021

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи предложил ему искупаться в Чёрном море.

Читайте подробнее: Путин предложил Лукашенко искупаться в Чёрном море

18:54 28.05.2021

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Об этом: «Самолёт президента Боливии в своё время посадили» — Путин