Минск, , 19:11 — REGNUM «Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы», — заявил 28 мая Александр Лукашенко во время переговоров в Сочи с Владимиром Путиным.

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Лукашенко пожаловался президенту России на происки Запада и, как сообщает «Интерфакс», сказал: «Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года».

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Комментируя международный скандал по поводу приземления в Минске пассажирского лайнера Ryanair и ареста летевшего на нём оппозиционера Романа Протасевича, Лукашенко сказал: «Это случай с самолетом, к которому «Белавиа» не имеет никакого отношения… Упрекают военных, что мы там его посадили. Замочили на всю катушку. Если бы не вы в этот период … Я смотрю, Москва отказывает, летите вокруг Беларуси, не принимает самолёты — сразу почувствовали. За что наказали трудовой коллектив? За то, что они в ковид их вывозили тысячами. Вот их лицо».

Лукашенко пообещал Путину: «Я покажу некоторые документы, вы поймёте, что там происходит и происходило».

Напомним, ранее Лукашенко уже заявлял о высотах, которые якобы брали большевики. В оригинале афоризм Иосифа Сталина звучит так: «Нет в мире таких крепостей, которых большевики не могли бы взять».

В августе 2020 года Белоруссию потрясли массовые манифестации граждан, возмущённых фальсификацией президентских выборов. Они охватили все белорусские регионы. Лукашенко был вынужден отказаться от автомобильного транспорта и перемещался по воздуху — на вертолёте со своим внебрачным вооружённым сыном.

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