Сочи, Краснодарский край, 28 мая 2021, 18:29 — REGNUM Как «всплеск эмоций» охарактеризовали последние события вокруг Минска президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи, стартовавшей 28 мая.
Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Путина и Лукашенко в Сочи – трансляция»
Путин: «Уважаемый Александр Григорьевич! Спасибо, что приехали — как и договаривались. Мы договаривались об этом до очередного витка…»
Лукашенко: «Всплеска эмоций».
Путин: «Да, всплеска эмоций».
Напомним, переговоры проходят на фоне скандала, раздутого Западом вокруг посадки в Минске самолёта компании Ryanair.
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