Сочи, Краснодарский край, , 18:29 — REGNUM Как «всплеск эмоций» охарактеризовали последние события вокруг Минска президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи, стартовавшей 28 мая.

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Путин: «Уважаемый Александр Григорьевич! Спасибо, что приехали — как и договаривались. Мы договаривались об этом до очередного витка…»

Лукашенко: «Всплеска эмоций».

Путин: «Да, всплеска эмоций».

Напомним, переговоры проходят на фоне скандала, раздутого Западом вокруг посадки в Минске самолёта компании Ryanair.

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