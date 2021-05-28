Сочи, Краснодарский край, , 18:36 — REGNUM Интеграция в рамках Союзного государства России и Белоруссии должна проходить не спеша, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 28 мая в Сочи.

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По мнению российского лидера, интеграционные процессы должны развиваться в соответствии с интересами обеих сторон.

Ранее Путин и Лукашенко охарактеризовали как «всплеск эмоций» ситуацию после вынужденной посадки самолёта авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

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