Сочи, Краснодарский край, , 18:54 — REGNUM Информационная кампания вокруг посадки в Минске 23 мая самолёта компании Ryanair не сопоставима с практически нулевой реакцией Запада на посадку самолёта президента Боливии (из-за Эдварда Сноудена), заявил российский президент Владимир Путин в Сочи.

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На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин сказал:

«Самолёт президента Боливии в своё время посадили. Президента вывели из самолёта — и ничего, тишина».

Лукашенко «Совершенно верно».

Глава Белоруссии напомнил, как из России в Сирию летел самолёт. И его в Турции посадили и досмотрели — «якобы из-за оружия».

Лукашенко «Никто не кричал. Ну, досмотрели и досмотрели. Ваше суверенное право».

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