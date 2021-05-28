Сочи, Краснодарский край, 28 мая 2021, 18:54 — REGNUM Информационная кампания вокруг посадки в Минске 23 мая самолёта компании Ryanair не сопоставима с практически нулевой реакцией Запада на посадку самолёта президента Боливии (из-за Эдварда Сноудена), заявил российский президент Владимир Путин в Сочи.
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На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин сказал:
Глава Белоруссии напомнил, как из России в Сирию летел самолёт. И его в Турции посадили и досмотрели — «якобы из-за оружия».
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