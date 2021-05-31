Москва, , 13:22 — REGNUM Отказ президента России Владимира Путина купаться в море с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не стал комментировать пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил об этом 31 мая журналистам.

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«Не безопасность, не здоровье — это, я не знаю и не могу вам это (объяснить), это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этой счет информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, почему российский президент не стал купаться в море со своим белорусским коллегой, и не связано ли это с состоянием здоровья Путина.

При этом Песков добавил, что в субботу, 29 мая президенты России и Белоруссии общались в неформальной обстановке и вместе совершили морскую прогулку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о причастности российских олигархов к провокациям в Белоруссии в 2020 году.