Сочи, Краснодарский край, 29 мая 2021, 16:23 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают сегодня, 29 мая, переговоры в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 мая, Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным.
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В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы экономического характера и развитие двусторонних связей, а кроме того, затронули ситуацию с экстренной посадкой 23 мая самолета Ryanair в Минске. Встреча продолжалась более пяти часов.
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