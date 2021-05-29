Сочи, Краснодарский край, , 16:23 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают сегодня, 29 мая, переговоры в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня общение двух президентов продолжается», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 мая, Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным.

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В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы экономического характера и развитие двусторонних связей, а кроме того, затронули ситуацию с экстренной посадкой 23 мая самолета Ryanair в Минске. Встреча продолжалась более пяти часов.

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