28 мая 2021 | Время чтения 9 мин

Монетизация разговоров об объединении Белоруссии и России — давний и сверхприбыльный бизнес номинального союзника Москвы. Лукашенко уверен, что и в нынешнем конфликте с бывшими западными друзьями можно и нужно рассчитывать на помощь Кремля. Других точек опоры у расшатанной белорусской «многовекторности» нет.

Сергей Артёменко, , 17:48 — REGNUM Начавшийся 28 мая визит Александра Лукашенко к российскому президенту проходит по привычному маршруту «Минск — Сочи». Как и во время предыдущих визитов, в официальной повестке заявлено обсуждение вопросов экономического сотрудничества.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Путина и Лукашенко в Сочи – трансляция»

Третий год Владимир Путин обсуждает в Сочи пресловутые «дорожные карты» экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Каждый раз у Лукашенко появляются непреодолимые препятствия для подписания этих документов.

Вопросы гуманитарного и других аспектов союзной интеграции по-прежнему задвинуты в долгий ящик, как будто союзный договор 1999 года только лишь об экономике. Игнорирование этих аспектов стало причиной белорусского кризиса 2020 года и угрозой союзного строительства. Проблема не устранена и целенаправленно забалтывается. На это указывает появление в белорусском политическом фольклоре таких сюжетов, как «Новая Евразия».

Читайте новости и аналитику сюжета: Нациестроительство в Белоруссии

Сочинские переговоры об углублении экономической интеграции неоправданно затянулись, став поводом для анекдотов. Сейчас для прогресса на этом треке созданы все условия. Такие ситуации возникали и ранее. Однако, судя по реальным результатам объединительного процесса, они в лучшем случае стимулировали пробуксовку. Шансы не были реализованы, спустя 20 лет воз и ныне там.

Инцидент с лайнером Ryanair в Белоруссии дополнил триггеры объединения с Россией, созданные после президентской кампании 2020 года. Снова созданы благоприятные условия, и снова есть риск забалтывания российско-белорусской интеграционной повестки даже в части экономического измерения.

Самолет авиакомпании Ryаnair Adrian Pingstone

Эскалация конфликта с «коллективным Западом», о котором после 23 мая ежедневно говорят и Александр Лукашенко, и глава его дипломатии Владимир Макей, и глава его правительства Роман Головченко, и другие представители официального Минска, — личная заслуга несменяемого руководителя постсоветской республики. Он пытается представить историю с захватом основателя влиятельного оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича как счастливое стечение обстоятельств, однако делает это весьма неубедительно.

«ХАМАС, не ХАМАС — это сегодня не имеет значения», — рассказывал он своим поклонникам 26 мая о предлоге разворота рейса «Афины — Вильнюс» в минский аэропорт.

США и ЕС считают, что значение имеет всё. Они отказывают Лукашенко в праве вести себя так же, как ведут лидеры великих держав. Quod licet Jovi, non licet bovi — что положено Юпитеру, не положено быку. Никогда у лимитрофов не было таких прав и никогда не будет, как бы кто ни старался апеллировать к международному праву и указывать на примеры подобного в практике западных стран и их союзников.

Лукашенко очень хотел заполучить Протасевича — спецслужбы его желание выполнили. О цене этой головы, похоже, никто всерьёз не задумался. Этому есть два объяснения.

Роман Протасевич Цитата из видео «Захватили самолёт. Как задерживали Романа Протасевича» пользователя NEXTA Live. youtube.com

Во-первых, окружение Лукашенко подбирается по принципу предельной лояльности и безоговорочной исполнительности. Думающих отсевают ещё при первых фильтрациях.

Во-вторых, за всё «традиционно» заплатит Россия. Неприлично считать чужие деньги. Лукашенко ведёт себя как провинциальная барышня в ресторане, понявшая, что богатый ухажёр оплатит любой счёт. Поэтому есть смысл заказывать любые блюда, да подороже.

Читайте новости сюжета: Белорусская многовекторность

В рамках подготовки к нынешнему сочинскому визиту Лукашенко со товарищи подготовил почву. Выступая 26 мая перед своими сторонниками, он заявил, что сейчас Запад душит не его режим и даже не столько Белоруссию, сколько «русского человека» и некий российский форпост.

По факту никакого «форпоста» не было и нет — есть офшор контрабандистов, созданный по прямому поручению Лукашенко в 2014 году. Есть «многовекторный» лимитроф, второе десятилетие пытающийся замещать российскую нефть азербайджанской, саудовской, иранской, американской и даже российской, перекупленной за пределами ЕАЭС.

В этом же духе 26 мая на том же «мини-ВНС» высказался и нынешний глава МИД Белоруссии — тот самый, который в должности главы президентской администрации тайно уговаривал США оказать помощь Лукашенко и сдерживать Россию. Макей стряхнул нафталин с концепции «санитарного кордона» вековой давности и пригрозил западным друзьям и партнёрам прекратить с ними дружбу за их же деньги в «Восточном партнёрстве». Наверное, в эти минуты где-то заплакали дети высокопоставленных чиновников из окружения Лукашенко — например, нынешнего замглавы президентской администрации Николая Снопкова, осваивавшего финансовую помощь ЕС под предлогом развития малого и среднего бизнеса.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Mfa.gov.by

Председатель белорусского правительства Роман Головченко тоже неустанно жалуется на «давление «коллективного Запада». Во время переговоров с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным 27 мая он выдал невероятный инсайд о подготовленных ЕС «антибелорусских» санкциях, которые, по его мнению, на самом деле нацелены на Россию.

Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии — ИА REGNUM

Пресс-служба правительства Белоруссии проинформировала о том, что сообщил Головченко на встрече с Мишустиным: «Хочу вас также проинформировать, что, по поступающей в последние дни информации, Европейский союз принял политическое решение о введении секторальных экономических санкций, чтобы, видимо, обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота. Западные страны рассматривают в качестве точек давления те отрасли экономики, которые вносят весомый вклад в ВВП. Это нефтепереработка, производство удобрений и другие сектора».

«Буквально сегодня (то есть 27 мая. — Прим. авт.) глава европейской дипломатии заявил, что в проект санкционного пакета первым под запрет планируется поставить экспорт удобрений и транзит российского газа через Белоруссию . Очевидно, это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Белоруссии , которые принадлежат Российской Федерации. Это «Ямал — Европа» и газотранспортная система «Газпром трансгаз Беларусь», — уточнил Головченко.

Читайте в новостях: Правительство Белоруссии жалуется на давление «коллективного Запада»

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Романом Головченко Government.ru

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на самом деле ничего про транзит российского газа через Белоруссию не говорил. На саммите глав МИД стран ЕС всплывала тема российского проекта «Северный поток — 2» с подачи официального Лондона, традиционно ретранслирующего волю Вашингтона. Однако нет никаких оснований считать, что тема подводного газопровода (к которому Минск не имеет никакого отношения) получила развитие.

Головченко издевательски скармливал Мишустину откровенную дезинформацию. В конце прошлого года и в более гротескной форме тем же потчевал российского премьер-министра Лукашенко — история с «прослушкой Ника и Майка» прочно вошла в белорусский фольклор. Лучших блюд Минск для Москвы предложить не может.

Накануне сочинской встречи, 26 и 28 мая, Лукашенко высказался на тему недопустимости воссоединения Белоруссии с Россией. Буквально накануне вылета он пообещал «страшный отпор» в случае «поглощения» Белоруссии. Похоже, никто не понял этого реверанса в сторону белорусских националистов, самые активные из которых либо уже в лагерях, либо на пути туда, либо в эмиграции.

Зато как вполне естественное и закономерное явление было воспринято его заявление 28 мая на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств СНГ: «Мы порой начинаем спорить на ровном месте — делить рубль на четыре части или за тысячу кубов газа не можем установить какую-то цену в то время, когда его в Туркмении девать некуда. Начинаем выгадывать, пока еще живя в одном пространстве. Это ненормально».

На дорожку Лукашенко бросил упрёк в сторону «коллективного Запада», отметив: «Но у них станок есть, они евро могут напечатать. Америка может закрыться — у них тоже есть станок. А у нас с вами, даже в России, кроме рук и мозгов ничего нет».

Ранее на эту тему: Лукашенко: «У России нет ни денег, ни мозгов»

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с главами делегаций государств – участников заседания Совета глав правительств СНГ Government.ru

Экспертное сообщество уже восприняло сказанное в контексте визита Лукашенко к Путину и их давней дискуссии о том, почему непрямое субсидирование белорусской экономики Россией должно вырасти. Минск уже получил более ста миллиардов долларов российской «поддержки» только по нефтегазовым статьям. При этом внешний долг Белоруссии уже превысил 2/3 ВВП и долг госсектора почти на порядок больше, чем валютных средств на счетах Нацбанка.

Не Россия создавала проблемы в экономике Белоруссии, не она занималась фальсификацией белорусских выборов, не она создавала повод для эскалации конфликта «воздушным пиратством». Однако в Минске убеждены, что когда речь идёт о деньгах, особенно накануне четвёртого пакета секторальных санкций, то это проблема и Москвы, и может быть даже в большей степени Кремля, чем «Дворца независимости».

Лукашенко уже не вспоминает Си Цзиньпина, арабских и прочих друзей. Непонятно, в чём растворилась эта огромная очередь страждущих вложить миллиарды в белорусские ковры, колхозы и прочее. По факту денег никто не даёт, а некоторые «партнёры» даже присоединяются к санкциям Евросоюза.

Лукашенко по-прежнему желает получать российское стратегическое сырьё по ценам Смоленской области, но не желает быть российским губернатором. По правде говоря, это не худший вариант в его нынешнем положении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи. 28.05.2021 Цитата из видео. president.gov.by

Читайте аналитику сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия

Если смотреть на ситуацию с оптимизмом, то от визита Лукашенко на переговоры с Путиным стоит ожидать прогресса в промышленной кооперации. Сочи может стать точкой отсчёта нового этапа реализации подписанного в 1999 году союзного договора с выходом на полноценную конфедерацию.

Редко ошибающиеся пессимисты ждут от нынешней сочинской встречи выкупа российским партнёром «мусорных» белорусских гособлигаций и выдачи новых кредитов из средств, которые России самой нужны. Ведь две классические русские проблемы никуда не исчезли, и непростые времена — это повод заняться хотя бы дорогами.