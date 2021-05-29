Краснодар, , 08:18 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи завершились. Об этом поздно вечером 28 мая сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Переговоры только что завершились», —заявил представитель Кремля.

При этом беседа лидеров двух стран, проходившая в резиденции Бочаров Ручей, продолжалась в течение более пяти часов, начавшись около 18:00 и закончившись в 23:14.

В ходе переговоров президенты России и Белоруссии обсудили вопросы экономического характера и развитие двусторонних связей, а кроме того, затронули ситуацию с экстренной посадкой 23 мая самолета Ryanair в Минске после сообщения о минировании, после чего с данного рейса был снят основатель Telegram-канала Nexta, который признан в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.

Как напомнил президент РФ, когда в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса был посажен для проверки в аэропорту Вены, западные страны никаким образом на это не отреагировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США в сотрудничестве с Европейским союзом, а также другими партнерами разрабатывают новые санкции против ключевых представителей власти Белоруссии и собираются вернуть ранее отмененные ограничения против девяти государственных предприятий этой станы.