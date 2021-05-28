Сочи, Краснодарский край, , 18:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 28 мая в Сочи предложил ему искупаться в Чёрном море.

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«Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться. Море становится всё теплее и теплее», — сказал Путин, выразив мнение, что «это тоже будет способствовать достижению результатов встречи».

Лукашенко отметил, что «с удовольствием» принимает это предложение.

«Спасибо за человеческое приглашение именно в пятницу, чтобы в выходные можно было и в море окунуться», — добавил он.

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