Сочи, Краснодарский край, , 18:05 — REGNUM В Сочи началась встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, передаёт 28 мая корреспондент ИА REGNUM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры стран планируют обсудить западные санкции и геополитические вопросы, а также двусторонние отношения в рамках Союзного государства.

Переговоры проходят на фоне санкционного давления ЕС на Белоруссию после инцидента с самолётом компании Ryanair.

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