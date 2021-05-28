Сочи, Краснодарский край, , 19:25 — REGNUM Россия и Белоруссия значительно нарастили товарооборот за I квартал 2021 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 28 мая в Сочи.

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«В первом квартале текущего года Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Белоруссии. Мы наблюдаем значительный рост товарооборота — 18,4%», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что это «хорошая тенденция», и подчеркнул необходимость «сохранить её при активной работе правительств».

Ранее Александр Лукашенко в ходе встречи заявил, что товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2021 года превысит показатели, наблюдавшиеся до пандемии.

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