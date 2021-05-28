Сочи, Краснодарский край, , 23:19 — REGNUM Встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи завершилась.

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Переговоры лидеров двух стран продолжались пять часов и 15 минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одной из тем переговоров стал инцидент с лайнером Ryanair. Также обсуждались вопросы двусторонних отношений, в том числе экономических.

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