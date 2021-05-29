Сочи, Краснодарский край, , 14:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 29 мая, продолжат общение в неформальной обстановке. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Напомним, что накануне Лукашенко прилетел в Сочи, где состоялись его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры в закрытом режиме длились более пяти часов. Обсуждался весь спектр российско-белорусских отношений.

Стоит отметить, что Путин еще в самом начале переговоров предложил Лукашенко искупаться и тот с радостью согласился.