Сочи, Краснодарский край, , 19:40 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности встречи российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 28 и 29 мая.

«Сегодня была неформальная часть, они совершили морскую прогулку. В основном фигурировали два больших блока вопросов: экономическое взаимодействие и борьба с пандемией», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, стороны обсудили совершенствование налоговых и таможенных органов, а также второй транш кредита от России Белоруссии — $500 млн.

«Проговаривались общие подходы организации таможенного и налогового дела. Лукашенко не озвучивал просьб о дополнительной экономической помощи, но был вопрос дополнительных полётов «Белавиа» в Россию», — заключил Песков.

Как сообщалоИА REGNUM, накануне, 28 мая, Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы экономического характера и развитие двусторонних связей, а кроме того, затронули ситуацию с экстренной посадкой 23 мая самолета Ryanair в Минске. Встреча продолжалась более пяти часов. Сегодня, 29 мая, лидеры двух стран продолжили переговоры.