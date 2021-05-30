Сочи, Краснодарский край, , 13:36 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко искупался в Черном море по приглашению президента России Владимира Путина. Фотографии этого 30 мая выложил Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к администрации белорусского лидера.

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«Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды +16», — говорится в прикрепленном к фотографии сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент России во время встречи лидеров двух стран в Сочи пригласил своего белорусского коллегу, воспользовавшись случаем, искупаться в Черном море, на что Лукашенко ответил согласием.