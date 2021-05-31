Минск, , 14:58 — REGNUM «Здесь не надо торопиться и не надо искусственно нагнетать интеграционные процессы. Ни к чему хорошему это не приведет», — заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью российской газете «Коммерсант», комментируя ход объединительного процесса в формате Союзного государства.

Из выработанных в 2019 году правительствами России и Белоруссии 31 «дорожной карты» углубления экономической интеграции в рамках реализации договора о Союзном государстве осталось 28 — их теперь называют «союзными программами». По словам Макея, число программ уменьшилось, однако по-прежнему несогласованными «осталось только две союзные программы из 28, это формирование общего рынка газа и гармонизация налогового законодательства».

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«Если раньше напрочь отвергалась идея подготовки союзной программы по совершенствованию налогового законодательства, то сейчас идет спокойная планомерная работа по гармонизации налогового законодательства. Споры ведутся о временных рамках: что должно заработать раньше или все одновременно. Это технические моменты, которые могут быть разрешены», — добавил белорусский чиновник.

Он заявил о нежелании «посвящать во внутреннюю кухню переговорного процесса» граждан России и Белоруссии. При этом он не стал отрицать, что белорусские власти по-прежнему желают закупать российский газ по цене Смоленской области, отметив, что официальный Минск не рассматривает для Белоруссии в перспективе статус российского региона.

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Комментируя сроки подписания «союзных программ», Макей сказал: «Наши президенты договорились о том, что необходимо провести Высший госсовет Союзного государства где-то осенью этого года». Однако и этот шаг не станет финишной прямой реализации подписанного в 1999 году союзного договора, предусматривающего также принятие Конституционного акта и более тесную интеграцию также с политической и других сферах, напомнил глава МИД Белоруссии.

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