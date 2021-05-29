Москва, , 23:07 — REGNUM Пресс-служба Кремля опубликовала фотографии с неформальной встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась сегодня, 29 мая, в Сочи.

Путин принимает Лукашенко в Сочи Http://www.kremlin.ru

«Второй день консультаций прошёл в неформальной обстановке — лидеры двух стран совершили морскую прогулку на яхте», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 мая, Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы экономического характера и развитие двусторонних связей, а кроме того, затронули ситуацию с экстренной посадкой 23 мая самолета Ryanair в Минске. Встреча продолжалась более пяти часов. Сегодня, 29 мая, лидеры двух стран продолжили переговоры.

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