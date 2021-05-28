Сочи, Краснодарский край, , 18:43 — REGNUM Раскручивание скандала вокруг самолёта компании Ryanair, посаженным в аэропорту Минска 23 мая после сообщения о минировании, является попыткой дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, заявил 28 мая президент республики Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Лукашенко «Идёт попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года».

Путин напомнил в связи с этим, что в своё время был принудительно посажен самолёт, на котором летел президент Боливии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Путина и Лукашенко в Сочи – трансляция»

Напомним, после победы Лукашенко на президентских выборах в августе 2020 года Белоруссию сотрясали протесты прозападной оппозиции.

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