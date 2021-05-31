Москва, , 12:46 — REGNUM В Кремле не располагают информацией о том, почему президент РФ Владимир Путин не искупался в море с белорусским лидером Александром Лукашенко, поскольку это «личное пространство» российского лидера. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не безопасность, не здоровье — это, я не знаю и не могу вам это [объяснить], это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этой счет информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться», — сказал Песков.

По его словам, совместные планы двух лидеров были реализованы на следующий день «уже в неформальной обстановке», когда Путин и Лукашенко «продолжили свое общение и вместе морскую прогулку совершили».