Сочи, Краснодарский край, 29 мая 2021, 19:53 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко по-прежнему находится с визитом в России. Об этом 29 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
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«В России по-прежнему находится … Лукашенко», — сказал Песков.
По его словам, еще 28 мая лидеры двух стран договорились, что «воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга».
Представитель Кремля отметил, что «морскую прогулку» Владимир Путин и Лукашенко совершили 29 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи 28 мая.
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