Сочи, Краснодарский край, , 18:54 — REGNUM Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2021 года превысит показатели, наблюдавшиеся до пандемии. Об этом 28 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

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«Мы видим, что мы превзойдём в этом году свой товарооборот допандемийного или доковидного уровня», — сказал белорусский президент.

Ранее в ходе встречи Владимир Путин заявил, что интеграция в рамках Союзного государства должна проходить поэтапно и не спеша, с обеспечением интересов и России, и Белоруссии, «как каждая из сторон это сама для себя определит».

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