Сочи, Краснодарский край, , 19:28 — REGNUM Документы, касающиеся инцидента с лайнером компании Ryanair, который сел в аэропорту Минска после сообщения о минировании, привёз президент Белоруссии Александр Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину на встречу в Сочи.

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В ходе встречи 28 мая, отметив, что инцидент с самолётом к белорусскому авиаперевозчику «Белавиа» «не имеет никакого отношения», Лукашенко сказал:

«Упрекают военных, что мы самолёт посадили. «Белавиа» при чём? Замочили на всю катушку».

Он добавил, что трудовой коллектив «Белавиа» оказался наказанным европейскими странами, закрывшими воздушное сообщение.

ИА REGNUM) в COVID вывозили тысячами. Вот их лицо». Лукашенко «За то, что они их (европейцев — прим.) в COVID вывозили тысячами. Вот их лицо».

Лукашенко «Я покажу Вам некоторые документы. Вы поймёте, что там происходило и происходит».

Он добавил, что противники белорусской власти хотят добиться той же дестабилизации в республике, что была после президентских выборов летом прошлого года.

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