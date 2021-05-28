Сочи, Краснодарский край, 28 мая 2021, 19:28 — REGNUM Документы, касающиеся инцидента с лайнером компании Ryanair, который сел в аэропорту Минска после сообщения о минировании, привёз президент Белоруссии Александр Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину на встречу в Сочи.

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В ходе встречи 28 мая, отметив, что инцидент с самолётом к белорусскому авиаперевозчику «Белавиа» «не имеет никакого отношения», Лукашенко сказал:

«Упрекают военных, что мы самолёт посадили. «Белавиа» при чём? Замочили на всю катушку».

Он добавил, что трудовой коллектив «Белавиа» оказался наказанным европейскими странами, закрывшими воздушное сообщение.

«За то, что они их (европейцев — прим. ИА REGNUM) в COVID вывозили тысячами. Вот их лицо».
Лукашенко
«Я покажу Вам некоторые документы. Вы поймёте, что там происходило и происходит».
Лукашенко

Он добавил, что противники белорусской власти хотят добиться той же дестабилизации в республике, что была после президентских выборов летом прошлого года.

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