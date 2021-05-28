Сочи, Краснодарский край, 28 мая 2021, 19:28 — REGNUM Документы, касающиеся инцидента с лайнером компании Ryanair, который сел в аэропорту Минска после сообщения о минировании, привёз президент Белоруссии Александр Лукашенко президенту РФ Владимиру Путину на встречу в Сочи.
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В ходе встречи 28 мая, отметив, что инцидент с самолётом к белорусскому авиаперевозчику «Белавиа» «не имеет никакого отношения», Лукашенко сказал:
Он добавил, что трудовой коллектив «Белавиа» оказался наказанным европейскими странами, закрывшими воздушное сообщение.
Он добавил, что противники белорусской власти хотят добиться той же дестабилизации в республике, что была после президентских выборов летом прошлого года.
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