Сочи, Краснодарский край, , 16:53 — REGNUM В Черном море вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко не купался российский президент Владимир Путин. Об этом 30 мая сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков изданию «Подъём».

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»Сегодня нет (Путин не купался вместе с Лукашенко в Чёрном море — прим. ИА REGNUM)», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, фото, на котором запечатлен плавающий в Черном море Лукашенко, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого» 30 мая.

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