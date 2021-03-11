Совещание Путина по развитию Арктики и Дальнего Востока — все новости
Президент России Владимир Путин 10 марта в режиме видеоконференции провёл совещание с правительством, главной темой которого стало обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики.
Все новости с совещания — в трансляции ИА REGNUM.
За четыре года в социально-экономическое развитие Кузбасса будет вложено свыше 51 млрд рублей, сообщил 10 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании президента с членами правительства он рассказал о своей поездке по регионам, которая состоялась на прошлой неделе. Особое внимание он уделил поездке в Кемеровскую область.
«По вашему поручению, правительство ускорило и завершило разработку программы социально-экономического развития Кузбасса, она утверждена. Программа рассчитана на четыре года и на её реализацию будет выделено более 51 млрд рублей», — сказал он.
По словам Мишустина, в программу входит строительство ключевых социальных объектов, посмотрели инвестиции в транспортную, коммунальную инфраструктуру, а также туризм.
«Это позволит создать новые рабочие места в отраслях, которые не связаны с добычей угля, а значит расширить диверсификацию экономики Кузбасса», — заявил Мишустин.
В России нужно распространять практику разработки индивидуальных планов развития, как сейчас это будет сделано в отношении Кемеровской области. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России, комментируя итоги поездки премьер-министра Михаила Мишустина по регионам Сибири.
«В целом, это очень позитивная и, мне кажется, перспективная форма работы — создание индивидуальных программ развития с учётом особенностей тех или иных регионов, в том числе в данном случае — в которых Вы побывали. Поэтому, мне кажется, практика хорошая, и надо посмотреть, как пойдёт в отношении Кузбасса эта работа», — заявил Путин.
Компания «Норникель» полностью выплатила штраф за разлив топлива «Норильско-Таймырская энергетическая компания» и тем самым выполнила свои обязательства. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Подробности в материале: Путин удовлетворён выполнением «Норникелем» своих обязательств
Путин поручил правительству проанализировать ситуацию с дифференциацией тарифов на электроэнергию в различных регионах России. «Мы знаем, что разбег очень большой, даже у соседних регионов. Прошу обратить на это внимание», — отметил президент.
Мишустин: в бюджет поступила компенсация от «Норильского никеля»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 марта сообщил, что компенсация от «Норильского никеля» за ЧП в Норильске поступила в бюджет.
Благодаря новому соглашению ОПЕК+, Россия сможет увеличить объём добычи нефти в ближайшее время. Об этом 10 марта заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Подробности в материале: Россия восстановит половину добычи нефти в апреле — Новак
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину о крупной аварии в Саратове.
По его словам, был перекрыт магистральный водовод и без воды остались 2700 многоквартирных домов. Однако благодаря слаженным действиям региона, коммунальных служб МЧС, оперативно был организован подвоз технической воды на котельные и питьевой воды по заявкам населения. Позже водоснабжение удалось восстановить.
Похожие случаи, по словам министра, были в Новочеркасске, Тамбове.
«Длительность восстановительных работ не превысила четырёх-пяти часов», — заявил Файзуллин.
За четыре года в социально-экономическое развитие Кузбасса будет вложено свыше 51 млрд рублей, сообщил 10 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин: на развитие Кузбасса будет выделено свыше 51 млрд рублей
Спрос на нефть в мире постепенно восстанавливается. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Подробности в материале: Новак назвал сроки восстановления мирового спроса на нефть
Цены на нефть в 2021 году благоприятны для российской экономики. Об этом 10 марта заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Читайте подробнее: Новак спрогнозировал поступления в ФНБ в 2021 году
В настоящее время на рынке нефти наблюдается дефицит. Об этом 10 марта заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Читайте подробнее: Новак: дефицит на рынке нефти исчезнет через 70−140 дней
Министерство энергетики России контролирует ситуацию в ряде регионов в условиях непростой климатической обстановки. Об этом 10 марта доложил президенту РФ глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Об этом: Ряд регионов РФ попал под контроль Минэнерго из-за качества инфраструктуры
Обильные снегопады в России повлияли на запасы воды в снеге и уровень воды в водохранилищах. Об этом 10 марта доложил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства.
Читайте также: Глава Минэнерго РФ предупредил об угрозе сложного прохождения паводка
В России нужно продолжать развивать внутренний туризм, даже если многие традиционные туристические страны станут открываться для туристов. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Об этом: «Граждан мы искусственно держать не должны» — Путин о туризме в 2021 году
Минувшей зимой загрузка горнолыжных курортов России выросла на 15−20%, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании президента РФ с членами правительства.
Подробности в материале: Глава Ростуризма: в Шерегеш и Архыз поехали туристы из крупных городов
Потенциал программы туристического кешбэка не смогли реализовать полностью, сообщила 10 марта глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании президента РФ с членами правительства.
Подробности в материале: Глава Ростуризма признала трудности с программой туристического кешбэка
В России следует разработать особые меры поддержки дальневосточных аграриев, которые бы не нарушали правила ВТО. Об этом 10 марта заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Подробности в материале: Решетников: «особые» пошлины для Дальнего Востока вызовут проблемы с ВТО
В России продолжительность туристического сезона планируется расширить на пять месяцев. Об этом сообщила 10 марта глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании президента с членами правительства.
Читайте подробнее: Курортный сезон в России хотят расширить до пяти месяцев
Удорожание квартир в новостройках на Дальнем Востоке существенно обесценивает усилия властей повысить доступность жилья за счёт льготной ипотеки, заявил 10 марта президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Путин указал на удорожание новостроек на Дальнем Востоке
Подготовка и утверждение единого плана развития Арктики должны быть выполнены в месячный срок, заявил 10 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Причем прошу вас сделать это в месячный срок», — сказал Владимир Путин.
Напомним, в декабре 2020 года стало известно о рассмотрении правительством новой программы развития российской Арктики общим объемом 19,5 млрд рублей.
Цены на сельскохозяйственную продукцию на Дальнем Востоке не должны выходить за среднероссийский уровень, заявил 10 марта президент РФ Владимир Путин:
Подробности в материале: Путин: на Дальнем Востоке скачут цены на сельхозпродукты
https://twitter.com/KremlinRussia/status/1369674130409336832
Министр Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта сравнил Арктику с «куполом» над Россией, а Дальний Восток — с «несущей стеной».
Читайте подробнее: Арктику назвали «куполом» над Россией, а Дальний Восток — «несущей стеной»
На Дальнем Востоке с 2015 года на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток открылись 2,7 тыс. новых предприятий, которые инвестировали в регион почти 1,5 трлн рублей.
Читайте также: Рост промышленного производства в ДФО в два раза опередил среднероссийский
Министр Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта заявил о притоке молодёжи на Дальний Восток. Правда, глава Минвостокразвития не уточнил сколько конкретно людей переехали жить в регионы ДФО.
Читайте подробнее: Минвостокразвития заявило о притоке молодёжи на Дальний Восток
Министр Алексей Чекунков, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта, предложил создать Фонд развития экологического туризма на Дальнем Востоке за счёт введения сбора на погрузку угля в портах ДФО.
Читайте также: Погрузку угля в портах Дальнего Востока могут обложить новым сбором
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что создание территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток окупило себя.
Читайте также: ТОСЭРы и свободный порт Владивосток окупили себя
Министр Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта назвал хроническую проблему, сдерживающую развитие Дальнего Востока — это низкая бюджетная обеспеченность регионов.
Об этом: Министр Чекунков назвал хроническую проблему Дальнего Востока
На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта министр Алексей Чекунков попросил главу государства определить новые источники финансирования социальных проектов Дальнего Востока, направленных на повышение качества жизни людей в регионе.
Об этом: Сахалин больше не тянет обеспечение соцпроектов Дальнего Востока деньгами?
В городах Дальнего Востока до 2024 года появятся «дальневосточные кварталы», об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта заявил руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Читайте также: В городах ДФО появятся «дальневосточные кварталы»
В ближайшие три года на Дальнем Востоке в три-пять раз ускорятся темпы создания промышленной и социальной инфраструктуры — это станет настоящим прорывом, заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков уверен, что в регион в течение пяти лет приедут сотни молодых российских учёных в области микробиологии, робототехники, фармакологии, информационных технологий, об этом он заявил 10 марта на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Читайте подробнее: Для стран АТР Дальний Восток превратился в витрину достижений России
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил предоставить преференции строителям «дальневосточных кварталов», об этом он сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта.
Об этом: Строители «дальневосточных кварталов» получат преференции
На Дальнем Востоке на базе дочки «Аэрофлота» — «Авроры» — создана единая региональная авиакомпания, которая будет осуществлять перевозки по 535 социально значимым маршрутам — 100 маршрутов межрегиональные и 435 — местного значения, об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта сообщил министр транспорта Виталий Савельев.
Об этом: «Аэрофлот» продал Сахалину свою дочку за один рубль
На совещании с членами правительства 10 марта президент РФ Владимир Путин назвал недопустимой работу скорой помощи в регионах Дальнего Востока в не круглосуточном режиме.
«Как может быть так, что скорая медпомощь круглосуточно не работает? Какая же она тогда скорая? Это вещи элементарного характера», — сказал глава государства.
Подробности в материале: Путин раскритиковал чиновников за работающую не круглосуточно скорую помощь
Подводя итоги совещания с членами правительства 10 марта, президент РФ Владимир Путин потребовал разобраться, почему не выполнены некоторые показатели по развитию Дальнего Востока. Особое внимание глава государства обратил на Концепцию демографической политики ДФО до 2025 года.
Подробности в материале: Путин потребовал разобраться с невыполненными показателями в развитии ДФО
Турпоток на зимний Байкал увеличился в два раза, заявила глава Ростурзма Зарина Догузова на совещании 10 марта 2021 года президенту России Владимиру Путину.
«У нас календарная зима только-толькозакончилась, но зимний сезон традиционно в марте еще продолжается практически на всех горнолыжныхкурортах страны, где еще сейчас высокая загрузка, и в ряде регионов, к примеру, наБайкале, где именно в марте высокий туристический сезон, когда многие стремятся попасть назнаменитый лед Байкала».
В Забайкалье впервые запустили зимнюю чартерную программу по нескольким направлениям, в том числе на Байкал — в Бурятию из Москвы и Екатеринбурга. Об этом заявила глава Ростурзма Зарина Догузова на совещании 10 марта 2021 года президенту России Владимиру Путину.
«И здесь у нас тоже снижение за счет пакетных комплексных туров практически в два раза — от 22 тыс. на неделю сейчас можно улететь на Байкал из Москвы. Если самостоятельно организовывать такую же поездку, то она где-то в районе 60 тыс. выходит в зависимости от времени вылета», — подчеркнула Зарина Догузова.
Слова главы Ростурзма Зарины Догузоваой с совещания, которое провёл президент России Владимир Путин, прокомментировал телеграм-канал «Байкал»:
«Это всё вдохновляюще, но очень сомнительно. В два раза больше — это с каким годом сравнивают? Разве что с прошлым, когда резко, перед высоким зимним сезоном, закрылась граница с Китаем и китайцы не отразились во льду Байкала, а туроператоры не успели завлечь гостей из России вместо них. Так это коронавирус, форс-мажор.
Год прошел, а у людей по-прежнему нет доступа в теплые моря зимой, поэтому они вынуждены дома искать, куда поехать. Это не достижения Ростуризма. Ну разве можно считать сколько-нибудь великой цифрой 1,5 тыс. туристов из Екатеринбурга, которые за февраль приехали в Бурятию на чартерных рейсах? Не говоря уж о том, что вместимость зимнего жилья на Байкале очень ограничена и вырасти в два раза за год, особенно в кризисный, никак не могла».