Президент России Владимир Путин 10 марта в режиме видеоконференции провёл совещание с правительством, главной темой которого стало обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. Все новости с совещания — в трансляции ИА REGNUM.

ИА REGNUM

17:25 10.03.2021 За четыре года в социально-экономическое развитие Кузбасса будет вложено свыше 51 млрд рублей, сообщил 10 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании президента с членами правительства он рассказал о своей поездке по регионам, которая состоялась на прошлой неделе. Особое внимание он уделил поездке в Кемеровскую область. «По вашему поручению, правительство ускорило и завершило разработку программы социально-экономического развития Кузбасса, она утверждена. Программа рассчитана на четыре года и на её реализацию будет выделено более 51 млрд рублей», — сказал он. По словам Мишустина, в программу входит строительство ключевых социальных объектов, посмотрели инвестиции в транспортную, коммунальную инфраструктуру, а также туризм. «Это позволит создать новые рабочие места в отраслях, которые не связаны с добычей угля, а значит расширить диверсификацию экономики Кузбасса», — заявил Мишустин.

17:26 10.03.2021 В России нужно распространять практику разработки индивидуальных планов развития, как сейчас это будет сделано в отношении Кемеровской области. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России, комментируя итоги поездки премьер-министра Михаила Мишустина по регионам Сибири. «В целом, это очень позитивная и, мне кажется, перспективная форма работы — создание индивидуальных программ развития с учётом особенностей тех или иных регионов, в том числе в данном случае — в которых Вы побывали. Поэтому, мне кажется, практика хорошая, и надо посмотреть, как пойдёт в отношении Кузбасса эта работа», — заявил Путин.

17:34 10.03.2021 Компания «Норникель» полностью выплатила штраф за разлив топлива «Норильско-Таймырская энергетическая компания» и тем самым выполнила свои обязательства. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Подробности в материале: Путин удовлетворён выполнением «Норникелем» своих обязательств

17:35 10.03.2021 Путин поручил правительству проанализировать ситуацию с дифференциацией тарифов на электроэнергию в различных регионах России. «Мы знаем, что разбег очень большой, даже у соседних регионов. Прошу обратить на это внимание», — отметил президент.

17:37 10.03.2021 Мишустин: в бюджет поступила компенсация от «Норильского никеля» Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 марта сообщил, что компенсация от «Норильского никеля» за ЧП в Норильске поступила в бюджет.

17:43 10.03.2021 Благодаря новому соглашению ОПЕК+, Россия сможет увеличить объём добычи нефти в ближайшее время. Об этом 10 марта заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Подробности в материале: Россия восстановит половину добычи нефти в апреле — Новак

17:47 10.03.2021 Министр строительства РФ Ирек Файзуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину о крупной аварии в Саратове. По его словам, был перекрыт магистральный водовод и без воды остались 2700 многоквартирных домов. Однако благодаря слаженным действиям региона, коммунальных служб МЧС, оперативно был организован подвоз технической воды на котельные и питьевой воды по заявкам населения. Позже водоснабжение удалось восстановить. Похожие случаи, по словам министра, были в Новочеркасске, Тамбове. «Длительность восстановительных работ не превысила четырёх-пяти часов», — заявил Файзуллин.

17:47 10.03.2021 За четыре года в социально-экономическое развитие Кузбасса будет вложено свыше 51 млрд рублей, сообщил 10 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин: на развитие Кузбасса будет выделено свыше 51 млрд рублей

17:49 10.03.2021 Спрос на нефть в мире постепенно восстанавливается. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Подробности в материале: Новак назвал сроки восстановления мирового спроса на нефть

17:52 10.03.2021 Цены на нефть в 2021 году благоприятны для российской экономики. Об этом 10 марта заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Новак спрогнозировал поступления в ФНБ в 2021 году

17:58 10.03.2021 В настоящее время на рынке нефти наблюдается дефицит. Об этом 10 марта заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Новак: дефицит на рынке нефти исчезнет через 70−140 дней

18:00 10.03.2021 Министерство энергетики России контролирует ситуацию в ряде регионов в условиях непростой климатической обстановки. Об этом 10 марта доложил президенту РФ глава Минэнерго Николай Шульгинов. Об этом: Ряд регионов РФ попал под контроль Минэнерго из-за качества инфраструктуры

18:10 10.03.2021 Обильные снегопады в России повлияли на запасы воды в снеге и уровень воды в водохранилищах. Об этом 10 марта доложил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства. Читайте также: Глава Минэнерго РФ предупредил об угрозе сложного прохождения паводка

18:14 10.03.2021 В России нужно продолжать развивать внутренний туризм, даже если многие традиционные туристические страны станут открываться для туристов. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Об этом: «Граждан мы искусственно держать не должны» — Путин о туризме в 2021 году

18:23 10.03.2021 Минувшей зимой загрузка горнолыжных курортов России выросла на 15−20%, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании президента РФ с членами правительства. Подробности в материале: Глава Ростуризма: в Шерегеш и Архыз поехали туристы из крупных городов

18:36 10.03.2021 Потенциал программы туристического кешбэка не смогли реализовать полностью, сообщила 10 марта глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании президента РФ с членами правительства. Подробности в материале: Глава Ростуризма признала трудности с программой туристического кешбэка

18:39 10.03.2021 В России следует разработать особые меры поддержки дальневосточных аграриев, которые бы не нарушали правила ВТО. Об этом 10 марта заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Подробности в материале: Решетников: «особые» пошлины для Дальнего Востока вызовут проблемы с ВТО

18:41 10.03.2021 В России продолжительность туристического сезона планируется расширить на пять месяцев. Об этом сообщила 10 марта глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании президента с членами правительства. Читайте подробнее: Курортный сезон в России хотят расширить до пяти месяцев

19:17 10.03.2021 Удорожание квартир в новостройках на Дальнем Востоке существенно обесценивает усилия властей повысить доступность жилья за счёт льготной ипотеки, заявил 10 марта президент РФ Владимир Путин. [[[quote-0]]]

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