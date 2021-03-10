Москва, , 17:43 — REGNUM Благодаря новому соглашению ОПЕК+, Россия сможет увеличить объём добычи нефти в ближайшее время. Об этом 10 марта заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«Общее восстановление, если брать начиная с начала действия соглашения, уже составит 890 тыс. баррелей в сутки. Это 45% от максимального уровня, которое было в мае-июне прошлого года. То есть мы практически половину добычи восстановим в апреле», — заявил Новак.

«Опережающее восстановление добычи относительно графика ОПЕК+ позволит нам дополнительно реализовать около 3,5 млн тонн нефти, имея в виду те дополнительные 100 тыс. баррелей в сутки и февраль-март, когда мы договорились о дополнительных объёмах по 65 тыс. Это позволит дополнительно получить нам выручку в отрасли около 125 млрд рублей», — указал он.

Министр отметил, что страны ОПЕК+ договорились о сохранении на апрель текущих объёмов добычи, так что Россия в апреле сможет увеличить объём добычи нефти на 130 тыс. баррей в сутки.