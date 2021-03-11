Москва, , 03:32 — REGNUM На Дальнем Востоке с 2015 года на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток открылись 2,7 тыс. новых предприятий, которые инвестировали в регион почти 1,5 трлн рублей, об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта доложил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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Он отметил, что более 70% инвестиций были направлены в несырьевые предприятия, которые дают диверсификацию экономики, развитие технологий, повышают компетенции работников.

При этом рост промышленного производства на Дальнем Востоке (24%) в два раза превысил среднероссийские показатели (12%).

Как сообщало ИА REGNUM, министр Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта сравнил Арктику с «куполом» над Россией, а Дальний Восток — с «несущей стеной».