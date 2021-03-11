Москва, , 10:13 — REGNUM Подводя итоги совещания с членами правительства 10 марта, президент РФ Владимир Путин потребовал разобраться, почему не выполнены некоторые показатели по развитию Дальнего Востока. Особое внимание глава государства обратил на Концепцию демографической политики ДФО до 2025 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина по развитию Арктики и Дальнего Востока — все новости»

Читайте также: Путин раскритиковал чиновников за работающую не круглосуточно скорую помощь

«Нам никогда нельзя забывать того, о чем мы договаривались ранее, нельзя забывать о тех задачах, которые мы ставили перед собой, и нужно исходить из того, что сделано. Мы должны объективно все оценивать и понимать, какие наши действия приносят результаты, а какие не приносят ожидаемых результатов, понимать, почему это происходит, делать соответствующие выводы, а не просто строить планов громадьё, не понимая, что происходит в реальной жизни», — подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что сделано для развития Дальнего Востока немало. Он подчеркнул, что в рамках реализации Концепции демографической политики ДФО до 2025 года в вопросе стабилизации численности населения показатели «в целом более или менее», в вопросе повышения суммарного коэффициента рождаемости — результаты поскромнее. А вот показатели по снижению смертности не достигнуты, и на них отразилась пандемия коронавируса.

«В этой связи необходимо подвести итоги первого этапа реализации Концепции с анализом причин недостижения установленных показателей по тем важнейшим направлениям, о которых я только что сказал, и актуализировать мероприятия и целевые показатели второго этапа реализации Концепции на 2021−2025 годы», — сказал Владимир Путин.

Президент попросил правительство внимательно изучить, достаточно ли принято мер для доступности для жителей Дальнего Востока авиаперевозок в другие регионы России.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании с членами правительства 10 марта президент РФ Владимир Путин назвал недопустимой работу скорой помощи в регионах Дальнего Востока в не круглосуточном режиме.