Москва, , 18:23 — REGNUM Минувшей зимой загрузка горнолыжных курортов России выросла на 15−20%, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании президента РФ с членами правительства.

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«Особенно отмечу Шерегеш и Архыз, куда был особенный спрос. Эти курорты вышли впервые на федеральный уровень и туда поехал турист из крупных городов, из Москвы, из Питера», — сказала она.

По словам Догузовой, также зимой туристы отправились в южные регионы России, там спрос вырос на 10%.