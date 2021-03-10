Москва, , 17:25 — REGNUM За четыре года в социально-экономическое развитие Кузбасса будет вложено свыше 51 млрд рублей, сообщил 10 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На совещании президента с членами правительства он рассказал о своей поездке по регионам, которая состоялась на прошлой неделе. Особое внимание он уделил поездке в Кемеровскую область.

«По вашему поручению, правительство ускорило и завершило разработку программы социально-экономического развития Кузбасса, она утверждена. Программа рассчитана на четыре года и на её реализацию будет выделено более 51 млрд рублей», — сказал он.

По словам Мишустина, в программу входит строительство ключевых социальных объектов, посмотрели инвестиции в транспортную, коммунальную инфраструктуру, а также туризм.

«Это позволит создать новые рабочие места в отраслях, которые не связаны с добычей угля, а значит расширить диверсификацию экономики Кузбасса», — заявил Мишустин.