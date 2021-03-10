Москва, , 18:00 — REGNUM Министерство энергетики России контролирует ситуацию в ряде регионов в условиях непростой климатической обстановки. Об этом 10 марта доложил президенту РФ глава Минэнерго Николай Шульгинов.

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"В Минэнерго находится на особом контроле надёжность энергоснабжения в таких регионах, как Республика Дагестан, Тверская область, Псковская область, Приморский край. В энергосистемах этих субъектов РФ, а также Архангельской, Новгородской, Мурманской областях, Республике Ингушетия, Чеченской Республике устойчивость электросетевых объектов к таким климатическим воздействиям требует, конечно, усиления», — сказал он.

По его словам, для этих регионов разработаны и реализуются программы для повышения надёжности электроснабжения.