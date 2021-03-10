Москва, 10 марта 2021, 19:32 — REGNUM Цены на сельскохозяйственную продукцию на Дальнем Востоке не должны выходить за среднероссийский уровень, заявил 10 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ обратил внимание на рост цен на квартиры в новостройках на Дальнем Востоке.
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